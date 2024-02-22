Свидание с мужчиной с сайта знакомств закончилось для жительницы Петербурга изнасилованием

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В Санкт-Петербурге свидание женщины с мужчиной с сайта знакомств закончилось жестоким изнасилованием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.
Согласно сообщению, 43-летня женщина живет в Мурино. В надежде на счастье она зарегистрировалась на сайте знакомств, где нашла, как ей показалось, подходящего мужчину. Когда пришло время первого свидания, мужчина предложил забрать женщину возле ее дома. Он подарил ей букет цветов и повез в ресторан. Однако по дороге он остановился, заставил ее раздеться и изнасиловал.
После этого мужчина не захотел сразу отпускать свою жертву, мотивируя это тем, что проехал 80 км не для того, чтобы так быстро расстаться. У женщины появился шанс сбежать, когда насильник переместился на переднее сиденье, чтобы включить печку. Тогда она выбежала из машины в одних носках, рядом остановился автомобиль, который и довез ее домой.
Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Был оперативно задержан гражданин Туркменистана. Возбуждено уголовное дело.
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После этого мужчина не захотел сразу отпускать свою жертву, мотивируя это тем, что проехал 80 км не для того, чтобы так быстро расстаться. У женщины появился шанс сбежать, когда насильник переместился на переднее сиденье, чтобы включить печку. Тогда она выбежала из машины в одних носках, рядом остановился автомобиль, который и довез ее домой.
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Элина Позднякова