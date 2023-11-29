Тайник с противотанковым оружием обнаружили на ферме в Запорожской области

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Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили тайник с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) на молочно-товарной ферме в Запорожской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Отмечается, что в обнаруженном схроне находились два деревянных футляра с предметами, напоминающими ПТРК. Правоохранители обследовали содержимое тайника и отвезли его на экспертизу взрывотехникам ОМОН Росгвардии.
В настоящее время рассматривается необходимость возбуждения уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения вооружения.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева в Курской области.
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Анастасия Чинкова