В посольство России в Греции прислали конверт с неизвестным порошком

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В российское посольство в Греции поступил конверт с неизвестным порошком. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Подозрительный конверт с содержимым неизвестного состава и происхождения попал в посольство России в греческих Афинах.
К зданию представительства в районе Афин Психико прибыли полиция и пожарные.
Также издание отмечает, что в российское посольство прибудет специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен поставил жёсткий ультиматум по Украине. Он потребовал от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса осуществить новые поставки вооружения для ВСУ.
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К зданию представительства в районе Афин Психико прибыли полиция и пожарные.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен поставил жёсткий ультиматум по Украине. Он потребовал от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса осуществить новые поставки вооружения для ВСУ.
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Анастасия Чинкова