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В посольство России в Греции прислали конверт с неизвестным порошком

12 января 2024, 13:45
Фото: iStock/maksicfoto

Фото: iStock/maksicfoto

В российское посольство в Греции поступил конверт с неизвестным порошком. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Подозрительный конверт с содержимым неизвестного состава и происхождения попал в посольство России в греческих Афинах.

К зданию представительства в районе Афин Психико прибыли полиция и пожарные.


Также издание отмечает, что в российское посольство прибудет специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен поставил жёсткий ультиматум по Украине. Он потребовал от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса осуществить новые поставки вооружения для ВСУ.

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#россия
#греция
#посольство
#полиция
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В Расторгуево в пожаре погиб рэпер Sir-J
12 января 2024, 14:37

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Экспертиза подтвердила, что останки, которые нашли после пожара в загородном доме в Расторгуево, принадлежат Сергею Булавинцеву.
Shot пишет, что 29 декабря рэпер вернулся с концерта в Калининграде на дачу в Расторгуево. Ночью в доме вспыхнул пожар.
Правоохранители сообщили, что жертв в результате пожар нет.

Близкие артиста забили тревогу, так как не было ни одной зацепки, куда он мог пропасть. Булавинцев планировал увидеться с детьми на Новый год, но связь с ним оборвалась.

10 января был проведен повторный осмотр места пожара. Местность изучили волонтёры, следователи и всё же обнаружили останки. Судмедэксперты сделали вывод, что Sir-J погиб при пожаре.

Sir-J является одним из старейших битмейкеров России. Известность приобрёл в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал «Многоточие».

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#подмосковье
#рэп
#новости
#происшествие
#пожар
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На Ставрополье нашли тело подростка, захлебнувшегося рвотой
12 января 2024, 14:27

Фото: iStock/DarthArt

В Кочубеевском округе Ставропольского края родители нашли тело сына. По предварительным данным, подросток скончался от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства образования региона.
Согласно сообщению, 11 января родители утром обнаружили ребёнка в сарае без признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть мальчика.

«После проведения исследования выставлена предварительная причина смерти: Асфиксия рвотными массами» - пояснили в ведомстве.

Однако для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В Минобразования отметили, что погибший мальчик не состоял на диспансерном учете по какому-либо заболеванию.

Напомним, ранее стало известно, что тело восьмиклассника обнаружили на земляном полу в нежилой хозпостройке хутора Саратовский в Ставропольском крае. Рядом с трупом были найдены рюкзак с тетрадями и вейп. Предполагалось, что причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.

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#смерть
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#минобразования
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#медики
#мальчик
#вейп
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СК: В Самаре женщина с сыном насмерть отравились угарным газом
12 января 2024, 13:47

Фото: iStock/Chepko

В самарской квартире обнаружили трупы женщины и её сына-подростка, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла на улице Мориза Тореза в Железнодорожном районе Самары. В квартире обнаружили трупы женщины и её четырнадцатилетнего сына.

Предположительно, они скончались от отравления угарным газом.

В настоящий момент к месту происшествия прибыли следователи и кринималисты. Они установят причины и обстоятельства смерти самарцев.

Напомним, 11 декабря бытовой газ взорвался в одной из столичных квартир. Взрывом на кухне выбило остекление, но, к счастью, в результате хлопка никто не пострадал.

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В Бурятии спасают рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине в Байкал

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#газ
#самарская область
#смерть
#следственный комитет
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В Бурятии спасают рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине в Байкал
12 января 2024, 13:35

Фото: iStock/Natali_ua

На озере Байкал откололась льдина с пятью рыбаками, сейчас их пытаются спасти, об этом сообщает МЧС по региону.
По информации ведомства, происшествие случилось наподалёку от станции Выдрино Кабанского района. По предварительной информации, на отколовшейся льдине находятся пять человек.

«Для оказания помощи привлечено 9 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники», — рассказали о спасательной операции в МЧС.

Помимо этого, отметили в ведомстве, аналогичное происшествие случилось рядом сТанхоем Кабанского района. Там ещё одна отколовшаяся льдина также дрейфует по Байкалу, только находятся на неё два человека.

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#мчс
#рыбаки
#байкал
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В Приморском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» убил собутыльника, критиковавшего СВО
12 января 2024, 13:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Приморском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» зверски убил собутыльника, который при нем начал критиковать российскую спецоперацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Согласно сообщению, бывший «вагнеровец» до смерти забил своего собутыльника двумя табуретами, битой и ножом. В суде он рассказал, что недавно вернулся со спецоперации и несколько дней выпивал. В один из дней его собутыльник начал критиковать действия российской армии, что вывело бойца из себя и он его убил.

Также выяснилось, что военный имеет легкую стадию умственной отсталости. Таким образом, суд счел смягчающими обстоятельствами убийства здоровье мужчины, участие в СВО и его награды. Кроме того, «противоправное поведение» убитого также было принято судьей во внимание. Всего «вагнеровцу» дали семь лет лишения свободы.

При этом известно, что в 2022 году он уже был приговорен к лишению свободы за убийство собутыльника. Однако освободился он раньше окончания срока наказания, отправившись в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».

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#суд
#убийство
#награды
#здоровье
#мужчины
#сво
#вагнер
#чвк
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В Турции обнаружено тело пропавшей 9 дней назад россиянки
12 января 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Artem_Furman

По предварительной версии, россиянку убили.
Mash пишет, что 40-летняя Надежда Ярыгина приехала на курорт в посёлке Кириш (район Кемера) 31 декабря. Вернуться она планировала 8 января. Но 3 числа женщина пропала.

В номере отеля остались вещи и документы. Сотрудники рассказали, что в четверг женщина одна отправилась в горы и назад не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, в нескольких км от отеля нашли телефон россиянки.

350 российских волонтёров искали женщину по округе, в том числе и в домах, которые были заперты на зимовку. Местные власти привлекли кинологов с собаками.

Сегодня тело Надежды обнаружили. По предварительной версии, женщину могли похитить с целью выкупа.

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#турция
#новости
#происшествие
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В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с ножами
12 января 2024, 13:08

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Драку с поножовщиной устроили мигранты рядом со складом одного из крупных маркетплейсов в Санкт-Петербурге.
Телеканал 78 пишет, что конфликт случился между двумя мужчинами, а потом к ним присоединились другие иностранцы.

В итоге несколько человек получили колото-резанные раны. 33-летнего гражданина Азербайджана доставили в больницу в тяжелом состоянии.

35-летнего гражданина Таджикистана отправили в следственный изолятор. Обвиняемого уже судили за грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 9 января 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Обезвредить мужчину удалось отцу пострадавшего ребёнка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

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#мигранты
#санкт-петербург
#новости
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В Екатеринбурге оправшивают мать, которая вывела сына на мороз в одних носках
12 января 2024, 13:08

Фото: iStock/Irina_Geo

В Екатеринбурге оправшивают мать, которая вывела сына гулять по морозу в одних носках, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Напомним, по сети разлетелось шокирующее видео, в котором маленький мальчик идёт по улице в одних носках при температуре в минус 10 градусов. Рядо с ним идёт его мать. Как ранее сообщал Е1, мать вывела сына на прогулку без обуви в воспитательных целях.

«Все личности установлены. Женщина дает пояснения в следственном комитете», — прокомментировали ситуацию в МВД по Екатеринбургу.

При этом, в Следственном комитете добавили, что проводят проверку, поскольку в сложившейся ситуации мать намеренно подвергла риску здоровье ребёнка.

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#екатеринбург
#мвд
#следственный комитет
#холод
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В Челябинске водитель маршрутки погнался за беременной женщиной и избил её
12 января 2024, 12:48

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную женщину, заподозрив её в неоплате проезда, об этом сообщает Telegram-канал «Недураки и дороги».
По информации СМИ, инцидент произошёл 12 января с маршрутным такси номер 24.

Водитель заподозрил, что беременная пассажирка не заплатила за проезд. Женщина сразу поняла, что он просто перепутал её с другим человеком, но продолжать перепалку не стала и просто покинула транспорт.

«Однако водитель догнал женщину, замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей в лицо», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале.

В результате, пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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