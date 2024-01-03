Мужчина угрожает поджечь себя у посольства России в Праге

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Неизвестный угрожает поджечь себя у посольства России в Праге. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.
Отмечается, что мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью. Он держит в руках зажигалку и угрожает поджечь себя. При этом от общения с полицейскими отказывается.
В настоящее время на улицу Украинских героев, на которой располагается российское посольство, прибыли несколько сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Они держат наготове противопожарное одеяло, огнетушители и воду.
К мужчине отправили переговорщиков, которые попытаются выяснить причины такого поведения.
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В настоящее время на улицу Украинских героев, на которой располагается российское посольство, прибыли несколько сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Они держат наготове противопожарное одеяло, огнетушители и воду.
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Анастасия Чинкова