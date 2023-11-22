ТАСС: Погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров

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На 28-м году жизни в автомобильной аварии по дороге на репетицию погиб актёр Истринского драматического театра Максим Шахров.
«Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова», — отмечается в Telegram-канале театра.Шахров с 2020 года был актёром Истринского муниципального драматического театра, в котором он участвовал в постановках «Тайна волшебных часов», «Укрощение строптивой» и других. В 2023 году вышел фильм «Закрытый уровень» с участием Максима Шахрова.
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