ТАСС: Пожар в петербургском ангаре локализован на площади в 2 тысячи «квадратов»

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Спасатели локализовали пожар в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 2 тысячи кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
В тушении пожара, как писала «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По уточненной информации, в ангаре из 8 секций горели 5 — на площади 2 тысячи «квадратов».
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