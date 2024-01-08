В Петербурге полыхает пожар в ангаре площадью более 4 тысяч квадратных метров

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Ангар горит на площади 4 тыс квадратных метров на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России. На месте проводится наращивание сил и средств для ликвидации возгорания, данных о пострадавших пока нет.
Согласно информации Telegram-канала SHOT, пожар начался по пока неустановленной причине около 00:00 мск 8 января в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров.
В данный момент полыхают уже семь секций здания — локализовать возгорание пока не удаëтся, а его площадь растëт. Пожару присвоен второй ранг сложности, в его тушении принимают участие, как пишет издание «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
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