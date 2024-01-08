В Петербурге полыхает пожар в ангаре площадью более 4 тысяч квадратных метров

Электричество отсутствует на улицах Варфоломеева, Малюгиной, Текучева, Катаева и Черепахина, а также на площади Энергетиков и проспекте Театральном. В социальных сетях пишут, что в этом районе одномоментно погасли целые высотки, ​а в некоторых домах, ко всему прочему, нет также отопления и воды



