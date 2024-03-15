ТАСС: Сотрудники ФСБ нашли под Волновахой схрон ВСУ с «Джавелином»

Фото: ЦОС ФСБ России
Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили тайник украинской армии, в котором находился американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован в разрушенном доме под Волновахой, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.
Сейчас региональное УФСБ уже проводит дополнительные проверочные мероприятия по установлению лиц, которые к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах украинских спецслужб Украины.
Ранее глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил наличие ряда баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на территории Украины, где «действуют американские, британские и французские противники».
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