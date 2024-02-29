Глава ФСБ России Бортников: на Украине располагается множество баз ЦРУ

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Глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил наличие ряда баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на территории Украины, передает информационное агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос корреспондента Первого канала, Бортников заявил, что их «много».
На вопрос о том, смогут ли российские войска «дотянуться» до баз ЦРУ на Украине, он ответил, что «работа ведется».
Ранее в США заявили, что ЦРУ собиралось ударить по России с военных баз, расположенных на украинской территории.
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«Они давно зашли туда, используют свой ресурс для того, чтобы как сами так и (...) представители спецслужб Украины делали ту грязную работу, о которой мы сегодня говорим», – сказал глава ФСБ, подчеркнув, что на территории Украины действуют американские, британские и французские противники.
Ранее в США заявили, что ЦРУ собиралось ударить по России с военных баз, расположенных на украинской территории.
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Александр Климов