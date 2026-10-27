Тату-мастер устроил сатанинскую* фотосессию на фоне храма и попал под статью об экстремизме
На Камчатке тату-мастер и его клиент стали фигурантами уголовного дела после фотосессии с сатанинской* татуировкой на фоне православного храма. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
По данным источника, безработный молодой человек решил сделать на всю спину татуировку с образом Бафомета* (божество, традиционно ассоциируемое с сатанизмом* и оккультизмом). После завершения работы мастер предложил клиенту устроить фотосессию возле храма для эффектного портфолио. Снимки опубликовали в сети, после чего ими заинтересовались правоохранители.
Силовики оперативно установили и задержали обоих. Во время задержания клиент с татуировкой раскаялся и заявил, что пересмотрел свои религиозные взгляды. Татуировщик, в свою очередь, заявил, что «в этом ничего плохого не видел».
В отношении обоих возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации. Им грозит штраф до 600 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.
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