Тату-мастер устроил сатанинскую* фотосессию на фоне храма и попал под статью об экстремизме

27 октября 2026, 17:17

На Камчатке тату-мастеру грозит срок за сатанинскую* фотосессию на фоне храма

Фото: istockphoto/blinow61

На Камчатке тату-мастер и его клиент стали фигурантами уголовного дела после фотосессии с сатанинской* татуировкой на фоне православного храма. Об этом сообщает Telegram-канал «База».