Виктория Боня объявила войну сатанизму*
Виктория Боня высказалась против пропагандирующих сатанизм* модных брендов
Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня высказалась против распространения сатанинской* символики в модной индустрии. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.
В своем обращении Боня призвала подписчиков обратить внимание на то, что некоторые мировые бренды используют свои показы для пропаганды сатанизма*.
«Мы покупаем вещи и кормим корпорации, которые прославляют сатанизм*, — заявила она. — Мы перестали замечать, где заканчивается шоу и начинается темная сторона, упакованная в обложку красоты и моды».Однако в своей публикации Боня допустила фактическую ошибку, приписав демоническую символику дому Balenciaga. Позже она опубликовала отдельное видео с извинениями, в котором призналась, что перепутала бренды.