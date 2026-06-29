Виктория Боня объявила войну сатанизму*

29 июня 2026, 19:20

Виктория Боня высказалась против пропагандирующих сатанизм* модных брендов

Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня высказалась против распространения сатанинской* символики в модной индустрии. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.





В своем обращении Боня призвала подписчиков обратить внимание на то, что некоторые мировые бренды используют свои показы для пропаганды сатанизма*.

«Мы покупаем вещи и кормим корпорации, которые прославляют сатанизм*, — заявила она. — Мы перестали замечать, где заканчивается шоу и начинается темная сторона, упакованная в обложку красоты и моды».