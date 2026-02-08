08 февраля 2026, 22:30

Глава МИД РФ Лавров: файлы Эпштейна вскрыли чистый сатанизм* элит Запада

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Обнародованные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна демонстрируют «чистый сатанизм»* западных элит и обнажают истинное лицо коллективного Запада. Об этом заявил НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров.





30 января, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. По его словам, общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов — это документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли.





«То, что это чистой воды сатанизм*, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», — сказал Лавров.