Тела двух российских школьниц нашли с разницей в день

20 мая 2026, 12:26

Ngs24: Тела двух школьниц нашли с разницей в день в Красноярском крае

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Красноярском крае произошли две трагедии с участием несовершеннолетних девушек. Тела школьниц без признаков жизни обнаружили с разницей в один день — 18 и 19 мая. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.





По данным издания, первую на пробном экзамене учитель застал за использованием телефона и в унизительной форме сделал предупреждение о последствиях. После уроков девочка совершила самоубийство. Спасти ее не удалось.



По второй трагедии предварительно установили, что подросток подвергалась побоям со стороны отчима. Девочка жаловалась на избиения, однако ее проблема осталась без внимания.



Школьницу нашли в доме без признаков жизни.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



