В крупнейшем техническом вузе России пропали 11 девушек: тела нашли в лесополосе, что известно о страшных и запутанных преступлениях
В Алтайском крае осудили Виталия Манишина, который убил 11 девушек в период с 1989 по 2000 годы. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. О запутанных и страшных преступлениях читайте в материале «Радио 1».
Загадочные исчезновенияВ 2000 году в АлтГТУ было много желающих учиться — около восьми тысяч. Юлия долго колебалась с подачей документов. Её пугали огромные корпуса и запутанные переходы в университете. Но 29 июня родители настояли, чтобы она пошла в приемную комиссию. Отец отвёз дочку и дождался, пока она войдёт в здание. После этого он и мать больше не видели её. В тот же вечер они обратились в милицию. Спустя месяц с аналогичной просьбой обратилась мама 16-летней Лилианы. Девушка поселилась в общежитии, пока готовилась к вступительным экзаменам. Когда она не вернулась, соседки забеспокоились. Пропажи стали происходить каждый вторник. 1 августа исчезла Ольга, которая пришла узнать результаты экзаменов. Через неделю пропала Анжела, вышедшая заполнить бланк для зачисления на платное отделение факультета пищевых технологий. 15 августа исчезла Ксения. Она пришла за студенческим билетом и решила прибраться в комнате перед началом учебного года. Быстро справившись с работой, россиянка собиралась вернуться домой с подругой, но вспомнила, что ей нужно уточнить условия перевода на бюджетное отделение. Но до приемной комиссии она так и не дошла. Родители, потеряв дочь, обратились в милицию за помощью. Ксения стала пятой девушкой, пропавшей в АлтГТУ. Только после ее исчезновения следователи взялись расследовать дела пропавших девушек.
Слухи о маньякеДевушка оказалась дочерью влиятельного бизнесмена из Барнаула, который сильно переживал из-за исчезновения. Он предложил целых 50 тысяч долларов тому, кто сможет дать хоть какую-то информацию о её местонахождении. После этого в городе начали ходить слухи о маньяке. Студенты стали более осторожными: они старались передвигаться группами, а родители провожали их в университет и встречали по вечерам. В милиции предполагали, что девушек могли похитить сутенёры, которые действовали в этом регионе. Следователи думали, что их могли вывезти в Новосибирск, забрать документы и продать в бордель.
Расследования делРасследованием запутанных дел занялась большая группа людей — больше ста человек. В город приехали следователи из Москвы и Новосибирска. Они начали опрашивать студентов АлтГТУ, в этом опросе участвовали около 35 тысяч человек. Искали пропавших в лесах, подвалах и других местах, проверяя одни и те же объекты несколько раз. Родители даже привлекли экстрасенсов к поискам. Первая зацепка появилась 3 сентября 2000 года. Местные жители нашли разорванную одежду в лесополосе возле поселка Южный под Барнаулом. Рядом лежал план университета и блокнот, который принадлежал Ксении.
1 октября обнаружили тело Анжелы в Калманском районе. Позже тела 21-летней Чодуры, 17-летней Елены, а также Валентины и Нины, которые приехали в город узнать о своих детях. Следователи поняли, что к смертям этих девушек и женщин причастен один и тот же человек.
Первый подозреваемыйЗадержали 45-летнего продавца обуви Александра Анисимова, который стал одним из главных подозреваемых. Первокурсница Анастасия рассказала, что летом он подошел к ней на территории университета. Мужчина представился ректором экономического факультета и предложил помощь с поступлением. Девушку насторожило, что он неправильно назвал свою должность. Анастасия отказалась от его предложения, и он ушел.
Следователь Игорь Беспалов видел Александра, когда выбирал жене сапоги. Оказалось, что он продавец и никак не связан с преподаванием. Убийца явно хорошо ориентировался в университете. Следствие предположило, что такое знание могло быть только у человека, который работал или учился в АлтГТУ. Признавать свою вину в серии жестоких преступлений Анисимов не хотел. В первую же ночь мужчина попытался свести счеты с жизнью, но попытка была провальной. 1 ноября 2000 года назначили следственный эксперимент, но Анисимов не смог найти нужное здание. Когда он, по его словам, узнал, где находится скупщик, попросил снять наручники и вдруг выскочил из лифта. Вскоре его нашли мертвым.
Новый подозреваемый – преподаватель АлтГТУНачальник УВД Барнаула нашел нового подозреваемого — одного из преподавателей АлтГТУ. Его дочь наткнулась на непристойные снимки в гараже отца и рассказала об этом матери. Женщина сразу обратилась в милицию. Однако вскоре выяснили, что преподаватель не мог быть причастен к убийствам, потому что у него было надежное алиби на все дни исчезновения девушек. К сожалению, за десять дней поисков преступника так ничего и не нашли. Останки Ольги и Юлии обнаружили только через год, а Лилиану искали целых три года. В 2003 году дело приостановили из-за отсутствия улик.
Новое расследованиеВ мае 2023 года следователи снова взялись за старые дела. Первым на очереди оказалась Татьяна, которую убили в 1989 году. Команда начала опрашивать свидетелей и проверять их на детекторе лжи. В центре внимания оказался Виталий Манишин, последний, кто видел россиянку живой. Они познакомились в компании друзей, а когда остальные ушли за спиртным, остались вдвоем. Больше Татьяну никто не видел, а через год ее тело нашли в лесу с признаками насилия. Мужчина в 1989 году утверждал, что они ждали друзей и в итоге разошлись по домам. Но 16 мая 2023 года его имя снова всплыло — теперь он стал главным подозреваемым не только в деле Татьяны, но и в исчезновении остальных студенток.
Интересно, что о Манишине говорили еще в 2000 году. Тогда одна женщина позвонила в милицию и заявила, что маньяком является именно он. Виталий занимал должность замглавы района. 23 июня 2023 года мужчина все же признался в убийствах Татьяны и пяти молодых девушек из АлтГТУ. Позже он сознался еще в четырех преступлениях. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.