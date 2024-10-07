Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне

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Российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время заплыва на триатлоне Ironman в Барселоне. Об этом со ссылкой на сестру погибшей Наталью сообщает РИА Новости.
«К сожалению, да, Елена Смирнова утонула на соревнованиях IRONMAN в Барселоне», — приводят в агентстве слова собеседницы.Ironman принято считать одним из самых трудных триатлонов в мире, так как он разделяется на три этапа: заплыв почти на 4 километра, велосипедный заезд на 180 километров и забег на 42 километра. Этапы следуют один за другим без перерыва.
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