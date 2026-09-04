Телефонные мошенники выманили у подростка монеты деда-нумизмата в Подмосковье

04 сентября 2026, 14:48

Подросток отдал аферистам коллекцию монет деда в Подмосковье

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Подмосковье раскрыли дерзкую схему обмана, жертвой которой стал несовершеннолетний, по указке аферистов обокравший собственного дедушку-коллекционера. Как сообщили в региональной прокуратуре, злоумышленники, представившись сотрудниками спецслужб, полностью контролировали малолетнего.