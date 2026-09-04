Телефонные мошенники выманили у подростка монеты деда-нумизмата в Подмосковье
В Подмосковье раскрыли дерзкую схему обмана, жертвой которой стал несовершеннолетний, по указке аферистов обокравший собственного дедушку-коллекционера. Как сообщили в региональной прокуратуре, злоумышленники, представившись сотрудниками спецслужб, полностью контролировали малолетнего.
Инцидент произошел в конце августа. Первый контакт с юношей установила неизвестная, позвонившая якобы из поликлиники под предлогом записи на рентгенологическое исследование. В ходе разговора она выведала у школьника личные данные, после чего на него обрушился шквал видеозвонков от лже-сотрудников Минцифры, Росфинмониторинга и агента ФСБ.
Демонстрируя в камеру поддельные удостоверения, мошенники запугали подростка уголовной ответственностью за финансирование терроризма. Под давлением он подписал фиктивную «декларацию о неразглашении» и согласился беспрекословно выполнять все инструкции. В ходе общения выяснилось, что его дедушка, владеющий коллекцией ценностей, находится за границей, а в его доме в Лосино-Петровском остались сейфы.
Действуя по отработанной схеме, школьник попросил отца отвезти его в дом родственника. Ночью он впустил в жилище двух сообщников, один из которых с помощью болгарки вскрыл металлические сейфы. Испуганный парень изъял оттуда крупные суммы наличных, коллекционные золотые монеты, элитные часы и ювелирные изделия.
На следующее утро несовершеннолетний передал рюкзак с похищенным незнакомой девушке, после чего кураторы дистанционно уничтожили всю историю переписки. Благодаря оперативным действиям полиции и прокуратуры, исполнителей ограбления — двоих мужчин 20 лет — уже задержали.
В настоящее время по факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Следствие ведет розыск организаторов преступной цепи и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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