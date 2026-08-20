Мошенники вынесли из дома 14-летнего жителя Подмосковья два сейфа с деньгами

20 августа 2026, 09:37

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники обманули 14-летнего жителя Ленинского округа и заставили передать им ключи от дома, откуда украли два сейфа. Ущерб составил более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленники убедили подростка, что от его имени оформлена доверенность на преступника, и теперь ему грозит уголовное преследование, избежать которого поможет декларирование всех имеющихся у семьи ценностей.





«Под давлением мошенников мальчик снял на видео обстановку в частном доме. В кадр попали два сейфа. Увидев их, злоумышленники потребовали предоставить доступ в жилище их «специалисту», который увезёт сейфы якобы для официального оформления», — говорится в сообщении.