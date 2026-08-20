Мошенники вынесли из дома 14-летнего жителя Подмосковья два сейфа с деньгами
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники обманули 14-летнего жителя Ленинского округа и заставили передать им ключи от дома, откуда украли два сейфа. Ущерб составил более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленники убедили подростка, что от его имени оформлена доверенность на преступника, и теперь ему грозит уголовное преследование, избежать которого поможет декларирование всех имеющихся у семьи ценностей.
«Под давлением мошенников мальчик снял на видео обстановку в частном доме. В кадр попали два сейфа. Увидев их, злоумышленники потребовали предоставить доступ в жилище их «специалисту», который увезёт сейфы якобы для официального оформления», — говорится в сообщении.Подросток спрятал ключи в указанное мошенниками место и позаботился о том, чтобы дома никого не было. В это время туда подъехал курьер и забрал сейфы. После этого мошенники перестали выходить на связь. Подросток понял, что его обманули, и рассказал обо всём родным.
Полицейские сумели вычислить и задержать курьера, который унёс сейфы. Оказалось, что это 20-летний москвич, который сам был обманут преступниками по такой же схеме. Молодой человек рассказал, что вывез сейфы на тележке, вскрыл их болгаркой и передал находившиеся там деньги неизвестному.
До суда курьера отправили под домашний арест. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.