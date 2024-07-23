Тело 7-летней девочки обнаружили в бассейне ресторана «Летобар» в Ленобласти

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели девочки в бассейне ресторана «Летобар» в деревне Хиттолово Всеволжского района Ленинградской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash на Мойке.
Трагедия произошла во время поездки на Курголовское озеро женщины и двух дочерей её подруги. По дороге компания остановилась в ресторане с двумя бассейнами — для детей и взрослых.
В какой-то момент 41-летняя женщина отлучилась примерно на полчаса, и семилетняя девочка потерялась. После поисков тело малышки обнаружили в одном из резервуаров с водой.
Выяснилось, что девочка не умела плавать. Медикам, которые приехали на место, не удалось реанимировать пострадавшую. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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В какой-то момент 41-летняя женщина отлучилась примерно на полчаса, и семилетняя девочка потерялась. После поисков тело малышки обнаружили в одном из резервуаров с водой.
Выяснилось, что девочка не умела плавать. Медикам, которые приехали на место, не удалось реанимировать пострадавшую. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Екатерина Коршунова