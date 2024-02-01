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Терапевт московской поликлиники высмеяла гибель отца маленького пациента на СВО

Вдова бойца СВО обвинила терапевта московской поликлиники в дискредитации ВС РФ
01 февраля 2024, 11:28
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Терапевта детской столичной поликлиники № 140 обвинили в дискредитации ВС РФ за насмешки над погибшим на спецоперации отцом её пациента. Известно, что доктор приехала из Украины. Об этом сообщает Mаsh.

По словам вдовы бойца спецоперации, она привела детей в филиал детской поликлиники на Бульваре Яна Райниса в Москве. Во время осмотра один ребенок начал капризничать, и доктор Надежда Буянова поинтересовалась, в чем причина такого поведения. Тогда женщина рассказала, что отец погиб в зоне СВО, и дети тяжело переносят его смерть. На что медик заявила, что он был «законной целью для Украины», добавив, что сами виноваты, так как «Россия напала на Украину, и все справедливо».

Тогда вдова СВО пожаловать главврачу и написала заявление в полицию. Она требует проверить на законность нахождения терапевта в России и спонсирование ВСУ. Кроме того, женщина считает необходимым привлечь врача к уголовной ответственности за клевету на армию России.

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#всу
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В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на водку
01 февраля 2024, 10:50

Фото: iStock/jirkaejc

В Москве пенсионер пытался обменять в магазине пистолет и 18 патронов на бутылку водки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
Отмечается, что ранее судимый 70-летний пенсионер предложил продавцу продуктового магазина произвести обмен. Тогда он поставил на прилавок сумку, в которой виднелся предмет, напоминающий пистолет, рассказал работник магазина.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сразу же задержали мужчину. При досмотре был обнаружен переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов к нему, которые были сделаны промышленным способом. Полицейские изъяли оружие.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

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#пенсионер
#пистолет
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#москва
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МЧС: в дагестанском Буйнакске горит Центральный универсальный магазин
01 февраля 2024, 10:44

Фото: istock / Distortion Media

В дагестанском Буйнакске горит крыша Центрального универсального магазина. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

Столбы черного дыма можно увидеть с разных точек города, из зданий вырываются языки пламени. Всего из помщеения эвакуировано 27 человек.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы при пожаре в квартире пятиэтажного дома скончались два человека, одного госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Для установления причины пожара назначили несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#мчс
#крыша
#пожар
#дагестан
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В Перми задержали мужчину, бегавшего с ножом по территории детсада
01 февраля 2024, 10:37

Фото: iStock/simpson33

В Перми полиция задержала мужчину, который бегал с ножом по территории детского сада. Об этом РИА Новости сообщили в городском управлении МВД.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, размахивает ножом на улице. Его пытаются остановить трое пермяков, один которых одет в униформу охранника. Всё это происходило 31 января на территории детского сада. Пользователи предположили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и передали его медикам. Нож у него был изъят. Проводится проверка.

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#полиция
#задержание
#нож
#наркотики
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В Якутии 27-летний молодой человек умер от преждевременного старения
01 февраля 2024, 09:42

Фото: istock / sudok1

В Якутии зарегистрировали единственного пациента с прогерией. 27-летний парень скончался от преждевременного старения. Об этом случае рассказывает издания ЯСИА, ссылаясь на слова заведующего отделением инфекционной патологии патологоанатомического отдела РБ № 1 — НЦМ Евгений Исаков.

Врач рассказал, что пациент с прогерией скончался в 2015 году. На тот момент в РФ было зафиксировано всего 12 граждан с диагнозом прогерия.

«Парню было 27 лет, но выглядел он на все 50. Он умер от прогрессирования патологии, что привело к сердечной недостаточности. Был весь седой, кожа — вся в морщинах и старческих пигментных пятнах. Сердце выглядело изношенным, почки — сморщенными, стенки сосудов были крайне измененными», — рассказал врач-патологоанатом.
Прогерия – это редкий синдром быстрого старения, который проявляется с раннего детства и вызывает раннюю смерть. Обычно, заболевание сопровождается недоразвитостью нижней челюстью и истончением кожи. Люди с таким диагнозом живут от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12–13,5 года.

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В Королёве рецидивист украл в продуктовом магазине телефон у продавца
01 февраля 2024, 09:21

Фото: iStock/oatawa

Мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержала полиция в Королёве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в продуктовом магазине покупатель увидел лежащий на прилавке телефон, принадлежащий продавцу, выбрал время, когда никто не видел, и положил его себе в карман, а затем покинул магазин», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. При обыске у задержанного нашли украденный телефон — это имущество позже вернут законному владельцу.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».

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#королёв
#криминал
#кража
#полиция
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«Родила и выбросила»: В СК рассказали жуткие подробности убийства младенца в Омске
В Омске раскрыли убийство новорожденного, тело которого нашли в мусорном баке
01 февраля 2024, 09:07

Фото: istock / Miravision

В Омске сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство новорожденную девочку, чье тело было обнаружено 18 декабря 2023 года в мусорном баке. В преступлении подозревается 30-летняя мать малыша. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

«СУ СК России по Омской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – сказано в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что фигурантка родила здоровую девочку, завернула ее в полиэтиленовые пакеты и вместе с мусором выкинула в контейнер около дома. Ребенок умер от асфиксии.

После этого женщина отвезла к родственникам в Большереченский район двоих детей, и сняла квартиру, чтобы скрыться от полицейских. Силовикам удалось установить личность и место проживания горе-матери.

На допросе она пояснила, то ребенок был нежеланный, после родов в ванной она перестала подавать признаки жизни и женщина решила выбрать ребенка.

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#полиция
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Вышедший из колонии мужчина сел на 14 лет за надругательство над мальчиком
В Великом Устюге суд дал 14,5 года мужчине за сексуальное насилие над ребенком
01 февраля 2024, 08:45

Фото: istock / Elena Horrmann

Великоустюгский суд Вологодской области приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 33-летнего мужчину, который недавно вышел из колонии, за надругательством над мальчиком. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов региона.

Волгоградца признали виновным по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Помимо этого, осужденный за сексуальное насилие пройдет лечение у врача психиатра-нарколога.

Согласна материала дела, в мае 2023 года мужчина вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и грабеж. В августе россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения подошел к компании ребят на детской площадке во дворе дома на улице Виноградова в Великом Устюге. Он предложил мальчикам уединиться и пообещал деньги и вейп. Когда дети отказались, он направился в ларек за добавкой спиртного и сигаретами. После чего к мужчине подошел один из мальчиков. Он завел ребенка внутрь деревянной горки и там совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.

Мальчик сбежал и рассказал друзьям о произошедшем. Спустя пару дней мужчина вновь был замечен, дети сфотографировали его и сообщили полицейским.

Свою вину мужчина признал частично, отметив, что насилия к ребенку не применял.

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#мужчина
#мальчик
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В Лондоне бандит с кислотой напал на прохожих, пострадали минимум 9 человек
01 февраля 2024, 06:39

Фото: iStock/MattGush

В Лондоне девять человек попали в больницу после нападения злоумышленника с неизвестным едким веществом. Как сообщает издание Daily Mail, троих из пострадавших – женщину и двоих ее маленьких детей – в итоге пришлось госпитализировать.
Еще пяти людям также оказали помощь на месте происшествия. Все они были доставлены в больницу бригадами лондонской службы скорой помощи. Три сотрудника полиции также были госпитализированы после прибытия на вызов.

По имеющимся у лондонской полиции данным, инцидент произошёл на Клэпхем-Лессар-авеню, когда неизвестный мужчина бросил в женщину с детьми какое-то едкое вещество, скрывшись затем с места преступления. В настоящее время полиция задействует все ресурсы (включая даже вертолёт) для задержания злоумышленника и выяснения обстоятельств ЧП.



«Было замечено, как мужчина скрывался с места происшествия. Мы привлекаем ресурсы со всего Метрополитена для задержания этого человека, и работа продолжается, чтобы определить, что привело к этому ужасному инциденту», — заявил журналистам детектив-суперинтендант Александр Касл.

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#дети
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Гладков: ПВО сбила две цели в Яковлевском городском округе Белгородской области
01 февраля 2024, 06:12

Фото: сайт Кремля

Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, на подлёте к городу Строитель, заявил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России. Белгородская область уже давно напоминает настоящий прифронтовой район.

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