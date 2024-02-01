Терапевт московской поликлиники высмеяла гибель отца маленького пациента на СВО

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Терапевта детской столичной поликлиники № 140 обвинили в дискредитации ВС РФ за насмешки над погибшим на спецоперации отцом её пациента. Известно, что доктор приехала из Украины. Об этом сообщает Mаsh.
Тогда вдова СВО пожаловать главврачу и написала заявление в полицию. Она требует проверить на законность нахождения терапевта в России и спонсирование ВСУ. Кроме того, женщина считает необходимым привлечь врача к уголовной ответственности за клевету на армию России.
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