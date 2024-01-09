Суд в Екатеринбурге арестовал блогера, глумившегося над военными

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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Артема Оморьяна, который глумился над российскими военными во время стрима, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 36-летний Оморьян проводил прямой эфир, в ходе которого заявил, что срезал нашивки с одежды погибших российских солдат. «Шутник» был задержан 8 января.
9 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Оморьяна на десять суток за мелкое хулиганство, однако, как считает собеседник СМИ, его могут осудить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Ранее в Петропавловске-Камчатском оштрафовали продавщицу, которая неоднократно негативно высказывалась о российских военных, а также демонстративно включала украинские песни на работе.
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9 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Оморьяна на десять суток за мелкое хулиганство, однако, как считает собеседник СМИ, его могут осудить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.
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Евгения Парфентьева