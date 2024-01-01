Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов

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Полицейские изъяли гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УМВД области.
В результате проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли гирлянду, а также составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ. В полиции заключили, что дело будет рассматривать суд.
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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Екатерина Коршунова