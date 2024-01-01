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Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов

Полиция изъяла у жителя Новгорода гирлянду с лозунгом украинских националистов
01 января 2024, 21:48
Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Полицейские изъяли гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УМВД области.

Отмечается, что гирлянда была размещена на балконе жилого дома в Великом Новгороде. Бегущая строка, которая находилась на самой гирлянде, гласила: «Слава Украине!» — лозунгом «Украинской повстанческой армии» (УПА)*.

В результате проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли гирлянду, а также составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ. В полиции заключили, что дело будет рассматривать суд.

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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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Блогершу из Брянска задержали за сожжение российского паспорта в прямом эфире
01 января 2024, 20:33

Фото: iStock/JessAerons

Жительница Брянска сожгла свой паспорт возле одного из городских кафе, показывая свои действия в прямом эфире в социальной сети. Об этом сообщают «Брянские новости».
Как стало известно, нарушительница уничтожила паспорт под смех окружающих, которые подбадривали ее действия совместно с матом. Один из зрителей на проявлениях радости стал сжигать деньги.

По информации источника, свои действия девушка оправдала тем, что ей якобы не нравилась фотография в документе. За данные противозаконные действия преступнице может грозить срок до года лишения свободы. На данный момент она задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что певец Шарлот снял на видео то, как сжег российский паспорт и выложил ролик в Интернет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
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В Нижнем Новгороде таксист выкинул девушки из такси из-за низкого тарифа
01 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Конфликт двух девушек с таксистом начался прямо в машине.

«Из-за того, что мы во время движения поменяли конечную точку, тариф получился всего лишь 100₽ к общей стоимости. Водителя это не устроило, и он настойчиво просил нас выйти из машины. Мы попросили хотя бы подождать в его машине, чтобы дождаться другое такси, так как на улице мороз. Этот «недочеловек» начал движение, с открытыми дверьми. Когда моя нога была на улице и я пыталась хоть как-то его остановить, то он меня просто выбросил на проезжую часть», — поделилась пострадавшая.

Кроме этого, водитель такси являлся мигрантом из Узбекистана, незаконно пересекшим гранницу.

Стоит отметить, что таксиста уже задержали. Также Теперь ему грозит депортация.

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#нижний новгород
#мигрант
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В Челябинске дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО и их жён
01 января 2024, 19:03

Фото: istockphoto/Chalabala

В Челябинске дети мигрантов совершили нападение на участников СВО в новогоднюю ночь.
«МК» пишет, что видео конфликта появилось в соцсетях.

Военные с супругами вышли на улицу, где ждали такси. В этот момент на них напали пьяные дети мигрантов с битами. Они без причины оскорбляли женщину. Подростки залили участников СВО перцовкой. Завязалась драка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В данный момент преступников ищут.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКРФ возбудило уголовное дело из-за конфликта 1 января между мигрантами и участниками СВО в Челябинске.

Сообщается, что мигранты оскорбляли местных жителей, среди которых были демобилизованные с передовой и их жены. Одному из участников СВО нанесли удар предметом, который используют в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что в Балашихе Московской области между мигрантами произошла массовая драка.

Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад об обстоятельствах массовой драки в Московской области.Сообщается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке Пехорка. В общей сложности в драке участвовали около десяти человек. О причинах и последствиях конфликта информация не уточняется.

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#челябинск
#мигрант
#новости
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В Тверской области девочка упала в реку и утонула
В Тверской области девочка утонула в реке, мальчика госпитализировали
01 января 2024, 18:30

Фото: iStock/Nastco

Двое детей упали в реку в Тверской области. Об этом сообщила прокуратура в своем телеграм-канале.
Сообщается, что мальчика четырех лет удалось спасти очевидцу. Его доставили в медицинское учреждение.

При этом семилетняя девочка утонула в акватории реки Городня. Ее тело на данный момент не обнаружили.

По предварительным данным, дети оступились и упали в реку. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась годовалая девочка, которую мать оставила без присмотра в ванной. Медики пытались сохранить жизнь ребенку, но несмотря на всю медицинскую помощь, малышка скончалась. По факту гибели ребенка организована проверка.

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#девочка
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Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе
01 января 2024, 18:23

Фото: istockphoto / globalmoments

В городе Балашихе Московской области между мигрантами произошла массовая драка.
Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад об обстоятельствах массовой драки в Московской области.

Сообщается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке Пехорка. В общей сложности в драке участвовали около десяти человек. О причинах и последствиях конфликта информация не уточняется.

Стоит отметить, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области организовали по данной информации процессуальную проверку.

Кроме этого, руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову было поручено доложить о продвижении проверки, а также работы исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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#рф
#мигранты
#подмосковье
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Новое мощное землетрясение произошло в Японии
01 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto / blew_i

Японскими сейсмологами было зафиксировано новое сильное землетрясение в префектуре Исикава.
Магнитуда землетрясения, которое произошло в 23.03 по местному времени (в 17.03 по Москве), составила 4,6 балла. Специалисты отметили, что сила толчков достигала трех баллов по японской шкале.

Кроме этого, также было зафиксировано мощное землетрясении в префектуре Исикава, сила толчков которого достигла до 7 баллов по японской шкале.

С самого на территории Японии сейсмологи фиксирует сильные землетрясения, которым дали название название «Землетрясение на полуострове Ното».

Ранее самыми мощные землетрясения были в 10:06 , 10:10 и 10:18 по Московскому времени.

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#землетрясения
#япония
#пострадавшие
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В Саратовской области девочка погибла на улице в новогоднюю ночь
01 января 2024, 16:39

Фото: istockphoto/artolympic

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 14-летней девочки.
Её тело нашёл на улице в новогоднюю ночь мужчина из райцентра Балтай Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, школьница в новогоднюю ночь находилась в компании друзей. Потом решила уйти. Её никто не выгонял. Сообщается, что семья девочки на учете не состоит.

Ранее сообщалось, что в крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.

В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже.

Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.

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#саратов
#новости
#происшествие
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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 машин и арестовали почти 400 человек
01 января 2024, 13:40

Фото: istockphoto/GummyBone

Вандалы сожгли 745 машин во Франции в новогоднюю ночь, а число задержанных превысило 380 человек.
Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Данные он раскрыл на пресс-конференции, Её транслировали в эфире телеканала CNews. По данным министра, это на 10% меньше, чем в прошлом году.

По данным отчета МВД за 1 января 2023 года, в прошлую новогоднюю ночь было сожжено 690 автомобилей.

По мнению главы МВД, нынешняя ночь прошла более спокойно, чем в 2022 году. Вовремя подавления беспорядков 40 правоохранителей получили ранения. Это на 40% меньше, чем в прошлом году.

Стражей порядка обстреливали при помощи пиротехники. В новогоднюю ночь усилили контроль на границах и конфисковали нелегальную пиротехнику.

Ранее сообщалось, что в Москве случился пожар на Рублёвском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash. По информации канала, возгорание случилось на территории горнолыжного комплекса. Отмечается, что площадь возгорания составила 800 кв. м.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работает МЧС.

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#франция
#новый год
#новости
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В Таиланде в крови капитана разбившегося судна обнаружили наркотики
01 января 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

В крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.
В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже. Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.

Напомним, ранее СК России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка из России при крушении катера.

ЧП случилось 31 декабря. Скоростной катер Apirak 89 разбился в районе Пхукета рядом с островом Майтон. В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Среди пострадавших 6 россиян.

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#таиланд
#авария
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