Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции

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Террорист Фаридун Шамсиддин*, участвовавший в атаке на «Крокус Сити Холл», имел связь с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Об этом сообщает издание «Sputnik Таджикистан».
В начале текущего года он ездил в Стамбул. Эта поездка вызвала много вопросов у его родственников и знакомых. Но Шамсиддин* объяснил свой визит в Турцию тем, что он бывал там с друзьями и теперь хотел бы там поработать.
Вместе с тем, в тот период он начал проявлять признаки экстремизма во время разговоров с родственниками и друзьями.
Также на связь указывает то, что первые 40 человек, подозреваемые в причастности к ИГИЛ**, были задержаны именно после дачи оказаний террориста.
Отмечается, что в ходе поездки в Стамбул Шамсиддин* мог пройти обучение от наставников, воевавших в Афганистане и Сирии.
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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
Вместе с тем, в тот период он начал проявлять признаки экстремизма во время разговоров с родственниками и друзьями.
Отмечается, что в ходе поездки в Стамбул Шамсиддин* мог пройти обучение от наставников, воевавших в Афганистане и Сирии.
Читайте также:
В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГИЛ*
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Террористов из «Крокуса» могут судить в Беларуси, где разрешена смертная казнь
*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова