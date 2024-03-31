В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГИЛ*

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В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГИЛ*. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.
Ранее, 26 марта, сообщалось, что турецкие силы безопасности задержали 147 подозреваемых в причастности к террористической группировке в 30 провинциях страны. Ерликая уточнял, что до задержания они занимали ответственные должности в ИГИЛ*, участвовали в боевых действиях на стороне группировки и финансировали её.
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Анастасия Чинкова