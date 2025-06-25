Тесть губернатора ЯНАО Артюхова умер на приеме у стоматолога в Тюмени

Фото: iStock/anatoliy_gleb

В Тюмени во время стоматологической процедуры скончался тесть губернатора Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на свой источник.



После введения лекарственного препарата самочувствие мужчины резко ухудшилось. В стоматологической клинике от комментариев отказались, направив с вопросами в Следственный комитет (СК) РФ.

Трагедия произошла на прошлой неделе, когда Дмитрий Артюхов посещал Тюмень с личным визитом. Предполагается, что тогда проходили похороны погибшего.

Лидия Пономарева

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