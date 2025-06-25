Тесть губернатора ЯНАО Артюхова умер на приеме у стоматолога в Тюмени

25 июня 2025, 19:49

Фото: iStock/anatoliy_gleb

В Тюмени во время стоматологической процедуры скончался тесть губернатора Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на свой источник.