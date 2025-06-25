В Якутске перевернулся детский аттракцион «Веселые горки» с 15 пассажирами

25 июня 2025, 18:44

Фото: телеграм-канал прокуратуры Якутии

В эту среду, 25 июня, в Якутском городском парке культуры и отдыха перевернулся детский аттракцион «Веселые горки». По данным телеграм-канала окружной администрации, в момент схода с рельсов на поезде находились 15 человек, из которых восемь — дети. Жертв и пострадавших нет.