В Якутске перевернулся детский аттракцион «Веселые горки» с 15 пассажирами
В эту среду, 25 июня, в Якутском городском парке культуры и отдыха перевернулся детский аттракцион «Веселые горки». По данным телеграм-канала окружной администрации, в момент схода с рельсов на поезде находились 15 человек, из которых восемь — дети. Жертв и пострадавших нет.
По словам местных жителей, это не первое происшествие на аттракционе — шесть лет назад на нем опрокинулось одно из сидений. Предполагается, что оператор не зафиксировал его болтами перед запуском.
«Веселые горки» принадлежат компании «Туймаада Парк». Техническое обследование было запланировано на июль. В прокуратуре заверили, что при наличии оснований в отношении виновных будут приняты меры.
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