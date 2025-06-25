Два человека погибли в ДТП с тремя грузовиками под Тверью

25 июня 2025, 19:34

Фото: iStock/Canetti

В Тверской области произошла смертельная авария с участием трех грузовиков. В результате тройного столкновения погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.





Массовое ДТП случилось на 136-м километре автодороги М-10 «Россия» в Конаковском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля, перевозивший топливо, потерял контроль над управлением, врезавшись поочередно в две фуры. Движение по трассе не затруднено, осуществляется по одной полосе.

«Конаковской межрайонной прокуратурой контролируется установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту», — написали в надзорном ведомстве.

