Токаев высказался о масштабе паводков в Казахстане

Фото: пресс-служба Президента РФ
Казахстан столкнулся с самыми крупными наводнениями за последние 80 лет. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, пишет Tengrinews.kz.
Казахстанский лидер отметил, что ситуация в республике остается серьезной, однако он призвал пострадавших граждан сохранять оптимизм. Токаев отметил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был объявлен в 10 регионах.
Он также отметил важность того, чтобы жители Казахстана извлекли уроки из масштабных наводнений, принимая во внимание недостатки в мерах предупреждения природных катастроф, дефицит специалистов в области водного хозяйства и небрежное отношение к окружающей среде.
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«Я хочу заверить вас: ни один из вас не будет оставлен без внимания со стороны государства. Всем вам будет предоставлена необходимая финансовая и иная поддержка. Все ваши материальные потери будут возмещены», — подчеркнул Токаев.
Он также отметил важность того, чтобы жители Казахстана извлекли уроки из масштабных наводнений, принимая во внимание недостатки в мерах предупреждения природных катастроф, дефицит специалистов в области водного хозяйства и небрежное отношение к окружающей среде.
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Артем Кузьмин