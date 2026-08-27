Тонированный Mercedes сбил малолетнюю девушку на пешеходном переходе
ДТП произошло в Екатеринбурге. Об этом в среду, 26 августа, пишет E1. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz совершил наезд на малолетнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате удара пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, и ее экстренно доставили в городскую клиническую больницу. За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек. В беседе с инспекторами он пояснил, что не увидел девушку из-за так называемой «слепой зоны». От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
В пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга уточнили, что светопропускание передних стекол автомобиля не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Отмечается, что стаж вождения нарушителя составляет пять лет. За это время он 58 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
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