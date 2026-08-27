Появились подробности о ДТП с россиянами в аэропорту Антальи
Перронный автобус с пассажирами, прибывшими рейсом Turkish Airlines из Москвы, столкнулся с машиной наземных служб в аэропорту Антальи. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Авария произошла по пути от самолета к терминалу. В салоне транспортного средства находились более 200 человек, при столкновении туристы попадали друг на друга, однако серьезных травм удалось избежать.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье, в ДТП пострадали пять граждан России, включая трехлетнего ребенка. Всех доставили в госпиталь, где врачи диагностировали у них ушибы.
Водители обеих машин также пострадали — их отвезли в больницу, одному оказывали помощь прямо на месте. Дипломаты держат ситуацию на контроле и готовы оказать консульское содействие.
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