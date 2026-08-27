Появились подробности о ДТП с россиянами в аэропорту Антальи

27 августа 2026, 12:13

Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Перронный автобус с пассажирами, прибывшими рейсом Turkish Airlines из Москвы, столкнулся с машиной наземных служб в аэропорту Антальи. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.