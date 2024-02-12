«Топором по голове»: Москвич едва ушёл живым после ссоры в гостях

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В ходе распития спиртных напитков, 46-летний мужчина поссорился к 33-летним знакомым, схватился за топор и нанёс ему несколько ударов по голове. За пострадавшего заступился ещё один мужчина, вместе им едва удалось выскочить из квартиры на улицу. 33-летний мужчина госпитализирован, о его нынешнем состоянии пока что ничего не сообщается.
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