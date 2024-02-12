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«Топором по голове»: Москвич едва ушёл живым после ссоры в гостях

Москвич несколько раз ударил друга топором по голове во время застолья
12 февраля 2024, 19:23
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Москвич несколько раз ударил топором по голове знакомого в результате ссоры на застолье, об этом сообщили в столичной прокуратуре.
По информации ведомства, происшествие случилось во время застолья на Литовском бульваре в Москве.

В ходе распития спиртных напитков, 46-летний мужчина поссорился к 33-летним знакомым, схватился за топор и нанёс ему несколько ударов по голове. За пострадавшего заступился ещё один мужчина, вместе им едва удалось выскочить из квартиры на улицу. 33-летний мужчина госпитализирован, о его нынешнем состоянии пока что ничего не сообщается.


В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Суд заключил обвиняемого под стражу, заключили в надзорном ведомстве.

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#москва
#прокуратура
#убийство
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Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом
Под Челябинском столкнулись два поезда
12 февраля 2024, 20:08

Фото: iStock/denisgo

На станции Бердяуш под Челябинском столкнулись два поезда, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, один из машинистов решил проскочить на красный свет, однако, сделать это ему не удалось.

В результате, в лобовом столкновении сошлись пустой товарный состав и хозяйственный поезд. С рельс сошли десять вагонов, но, к счастью, при аварии никто не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты ремонтной бригады. Движение на участке аварии временно приостановлено.

Напомним, в июне 2023 года грузовой поезд сошёл с рельс на столичной станции Бирюлёво.

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ФСБ: Задержан белорус, поджёгший электроподстанцию в Туле по заданию Украины

В Чехове спасатели ликвидировали последствия ДТП с перевернувшейся машиной
#поезд
#аварии
#челябинск
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Белорус поджёг электроподстанцию в Туле по заданию украинского куратора
ФСБ: Задержан белорус, поджёгший электроподстанцию в Туле по заданию Украины
12 февраля 2024, 19:03

Фото: iStock/PamWalker68

В Воронеже задержали гражданина Белоруссии, поджёгшего трансформаторную электроподстанцию и насосную станцию, об этом сообщает ФСБ по региону.
По информации ведомства, в Туле задержанный устроил поджог тяговой электроподстанции, руководствуясь заданием украинского куратора.

Далее украинский агент направился в Воронеж, чтобы осуществить поджог трансформаторной электроподстанции и насосной станции. Однако, к счастью, российским спецслужбам удалось вовремя вычислить белоруса и задержать.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о диверсии. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что ранее он уже был судим за хулиганство с применением взрывчатых веществ.

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#фсб
#воронеж
#диверсанты
#украина
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В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было
В Москве при пожаре погиб ребенок
12 февраля 2024, 18:43

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок, еще один ребенок пострадал, при этом родителей дома не было. Об этом сообщили в МЧС России.
«На улице Верхние Поля загорелась квартира в девятиэтажке. Огонь охватил 5 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали из жилья двоих детей: 3 и 4 лет. К сожалению, один ребенок погиб», - говорится в сообщении ведомства.

В столичном Следственном комитете уточнили, что причиной смерти одного из детей стало отравление угарным газом. Второй ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В тушении пожара задействованы 10 специалистов и 3 единицы техники. Эксперты устанавливают подробности происшествия, также опрашивают соседей и возможных свидетели. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#сотрудники
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В Чехове спасатели ликвидировали последствия ДТП с перевернувшейся машиной
12 февраля 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лобовое столкновение легковых двух машин произошло у посёлка Любучаны городского округа Чехов, последствия аварии ликвидировали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«ДТП произошло на трассе Чехов — Вельяминово: Lada-2114 столкнулась с Kia Ceed, от удара съехала в кювет и перевернулась на бок. Спасатели сразу отключили аккумуляторы столкнувшихся машин, чтобы не начался пожар и оказали водителям психологическую помощь», — говорится в сообщении.
Водителя перевернувшейся машины на скорой увезли в Чеховскую райбольницу с подозрением на ушиб грудной клетки, остальные участники аварии в помощи врачей не нуждались.

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#чехов
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#спасатели
#мособлпожспас
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В Подмосковье осудили инструктора фитнес-клуба, где утонула девочка
12 февраля 2024, 17:46

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

Суд в Московской области приговорил к 2,5 годам ограничения свободы бывшего инструктора фитнес-клуба, по вине которой утонул ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, трагедия произошла в фитнес-клубе в Ленинском городском округе 18 октября прошлого года. Осуждённая дежурила там в тот день в качестве инструкторы водной зоны. В какой-то момент из-за ненадлежащего контроля утонула находившаяся в бассейне пятилетняя девочка.
«Собранные подмосковным следователем доказательства суд счёл достаточными для вынесения приговора. Инструктор признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности. Женщина признала свою вину», – рассказали ТАСС в пресс-службе.
В подмосковной прокуратуре агентству пояснили, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на 2 млн рублей.

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#приговор
#девочка
#ребёнок
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Названа деталь авто, которая наиболее часто страдает в ДТП
«Альфастрахование»: Чаще всего повреждается передний бампер
12 февраля 2024, 17:34

Фото: istockphoto.com/Bilanol

Исследование «Альфастрахования» продемонстрировало, что при авариях чаще всего повреждается передний бампер автомобиля.
«Чаще всего в результате ДТП получает повреждения передний бампер — в 18,4% случаев. Чуть реже при аварии водители повреждают задний бампер, эту деталь заявили в 17,5% случаев. Значительно реже — капот и крылья машины, по 10 и 8% соответственно», — приводит Газета.ру текст исследования.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Уточнялось, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля. Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.

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#машины
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В Швеции горит крупнейший в стране парк развлечений
При пожаре в крупнейшем парке развлечений в Швеции пострадали 12 человек
12 февраля 2024, 17:31

Фото: iStock/Distortion Media

В самом большом парке развлечений в Швеции вспыхнул пожар, пострадали 12 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что крупное возгорание произошло в аквапарке на территории крупнейшего парка развлечений, расположенного в шведском Гетеборге.

В результате пожара пострадали 12 человек, среди которых посетители и персонал.

По сообщениям СМИ, аквапарк открылся недавно. На его строительство было потрачено 1,2 миллиарда долларов.

На фотографиях, представленных агентством РИА Новости, видно, что огонь охватил пластмассовые конструкции горок, черный дым клубами поднимается вверх. Пожар уже распространился на довольно большой территории аквапарка.

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#швеция
#пожар
#парк
#детский отдых
#происшествие
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Подмосковные пожарные потушили два автомобиля
12 февраля 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два автомобиля потушили подмосковные пожарные, одно возгорание произошло в деревне Лашино Орехово-Зуевского городского округа, второе — в промзоне Новосёлки, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«О возгорании машины марки «Соболь» в деревне Лашино в дежурную часть сообщили очевидцы. Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль пылал по всей площади. Прибывшие развернули пожарный рукав и быстро смогли ликвидировать огонь и на машине, и не прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Второй вызов поступил от самого водителя машины. Он сообщил, что возгорание произошло в подкапотном пространстве его «Газели», и что потушить огнь самостоятельно он не смог. Спасатели прибыли на место и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. В ходе инцидента никто не пострадал.

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#пожар
#автомобили
#орехово-зуево
#мособлпожспас
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Суд вынес приговор хулиганам, снявшим скальп с прохожего в Электростали
Хулиганов, снявших скальп с прохожего в Электростали, приговорили к 3,5 годам
12 февраля 2024, 16:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд вынес приговор хулиганам, которые сняли скальп с прохожего в Электростали, об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Напомним, инцидент произошёл 9 июля 2023 года в подмосковной Электростали. Двое выпивших мужчин пристали к случайному прохожему, возмутившись ярким цветом его волос. Нападавшие порезали свою жертву ножом и сняли с него скальп. Хулиганы были оперативно задержаны, им предъявили обвинение по статье о нанесении вреда здоровью средней степени тяжести из хулиганских побуждений.

Как сообщила Врадий, суд приговорил обоих нападавших к 3 годам и 6 ​месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ​исправительной колонии общего режима.

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#электросталь
#суд
#хулиганство
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