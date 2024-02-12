Житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа

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В Астрахани полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал беременную знакомую, а после выкинул ее в окно с пятого этажа. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.
«По версии следствия, подозреваемый находился в квартире одного из домов на улице Татищева в г. Астрахани с ранее знакомой беременной 31-летней местной жительницей. В состоянии алкогольного опьянения мужчина под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера», - говорился в сообщении ведомства.
После этого мужчина решил скрыть свое преступление. Он ударил женщину и вытолкал ее в открытое окно с пятого этажа. При падении ей удалось выжить. Врачи вовремя оказали ей всю необходимую помощь, однако ребенка сохранить не удалось.
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