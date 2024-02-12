В Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании у лифта

В немецком городе Дюссельдорф на улице неизвестные напали на баскетболиста из Украины Владимира Ермакова и убили его, а его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщили в Федерации баскетбола Киева.