В Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании у лифта

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В Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании женщину у лифта в подъезде, об этом сообщила старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова.
По информации ведомства, 1 февраля на улице Автозаводская в Москве 31-летний гражданин Узбекистана напал на незнакомую ему женщину у лифта в подъезде. Мигрант изнасиловал пострадавшую, а также совершил в отношении неё «иные действия сексуального характера». После этого обвиняемый сбежал.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело об изнасиловании. Помимо этого, его проверят на соблюдение российского миграционного законодательства.
Следствие будет ходатайствовать об аресте мигранта.
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Евгения Парфентьева