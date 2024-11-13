Трагедия в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа

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Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей после взрыва газа в частном доме в поселке Ачису, скончалась после более чем 50 дней борьбы за жизнь в ожоговом центре Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Трагедия произошла 22 сентября в поселке Ачису, Карабудахкентский район. Из-за взрыва газовоздушной смеси частный дом загорелся. На месте погиб семилетний мальчик, а его родители и семимесячная сестра с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу. Позднее отец и младенец также скончались.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
За день до взрыва сотрудники газовой компании проводили замену газораспределительного шкафа, что привело к повышению давления в газопроводе.
В результате утечки газа на улице Нефтяников произошел взрыв и пожар.
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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
За день до взрыва сотрудники газовой компании проводили замену газораспределительного шкафа, что привело к повышению давления в газопроводе.
В результате утечки газа на улице Нефтяников произошел взрыв и пожар.
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Мария Моисеева