Кот спалил квартиру в Мытищах

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Кот случайно включил электронную сенсорную плиту и спалил квартиру в жилом комплексе «Датский квартал» в подмосковных Мытищах. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 28 октября. В одной из квартир кот случайно включил сенсорную плиту. На ней стояла кастрюля, которая загорелась.
Соседка хозяйки квартиры сообщила, что женщины вместе с питомцем эвакуировались вместе. Женщина подтвердила, что именно соседский кот стал виновником произошедшего.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что возгорание произошло в 0:45. Обстоятельства случившегося в ведомстве не раскрыли. Однако подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. Большинство жильцов самостоятельно эвакуировались из своих квартир до приезда пожарных. Общая площадь распространения огня достигла 25 квадратных метров.
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Соседка хозяйки квартиры сообщила, что женщины вместе с питомцем эвакуировались вместе. Женщина подтвердила, что именно соседский кот стал виновником произошедшего.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что возгорание произошло в 0:45. Обстоятельства случившегося в ведомстве не раскрыли. Однако подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. Большинство жильцов самостоятельно эвакуировались из своих квартир до приезда пожарных. Общая площадь распространения огня достигла 25 квадратных метров.
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Анастасия Чинкова