Мать спасли соседи: в Волгограде при пожаре погибли двое детей

Фото: istock/Narongrit Sritana
Двое детей погибли, а их мать пострадала при пожаре в квартире на улице Двинская в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Волгоградской области.
По информации ведомства, трагедия произошла во вторник вечером в многоэтажном доме. В момент возгорания в квартире находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения, и их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине — ее вынесли из огня соседи, которые первыми почувствовали задымление.
В результате происшествия женщина была госпитализирована в реанимационное отделение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
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«В этот момент в жилище находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения, а также их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине, ее вынесли из огня соседи, первыми почувствовавшие задымление», — сообщили в СК.
В результате происшествия женщина была госпитализирована в реанимационное отделение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
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Елена Перлова