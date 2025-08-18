Трагедия в Подмосковье: школьник умер после отравления неизвестным веществом

18 августа 2025, 14:15

В Егорьевске погиб 15-летний подросток, отравившись неизвестным веществом

Фото: Istock/aradaphotography

В подмосковном Егорьевске на лестничной площадке жилого дома было обнаружено тело 15-летнего подростка. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.