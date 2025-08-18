Трагедия в Подмосковье: школьник умер после отравления неизвестным веществом
В подмосковном Егорьевске на лестничной площадке жилого дома было обнаружено тело 15-летнего подростка. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошёл 15 августа в Пятом микрорайоне города. Местные жители нашли тело подростка и сообщили в правоохранительные органы. На данный момент все обстоятельства трагедии выясняют следователи.
На месте происшествия следователи провели осмотр, опросили возможных свидетелей и изъяли ряд предметов, включая баллоны с освежителем воздуха и полимерные материалы. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинская и физико-химическая экспертизы.
В Егорьевской городской прокуратуре заявили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели несовершеннолетнего. Окончательные причины смерти будут установлены после проведения экспертиз.
Читайте также: