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Трехлетний ребенок умер через 10 дней после удаления аппендицита в Москве

30 января 2024, 11:50
Фото: iStock/Marija Stepanovic

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Москве трёхлетний мальчик умер через 10 дней после операции по удалению аппендицита в ДГКБ № 9 имени Сперанского. Все это время ребенок находился в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщает Shot.
По словам матери погибшего ребенка, 21 декабря у ее сына сильно заболел живот. Через неделю его госпитализировали в ДГКБ № 9 имени Сперанского. Там врачи диагностировали у него острый аппендицит. 29 декабря ему сделали операцию.

Однако 8 января мальчик опять начал жаловаться на сильные боли в животе. Тогда, как рассказала мать, пришел врач и сделал ему уколы с седативным веществом и обезболивающим, но и это не помогло. Малыш хотел пить, но его все время рвало. На 9 января была назначена следующая операция. Уже в этот день состояние ребенка стремительно начало ухудшаться. У него холодели руки и ноги, из носа выделялась коричневая жидкость. В итоге малыш умер в реанимации.


Мать винит в смерти ребенка врачей, так как его состояние не контролировали. При этом получить необходимые документы родители не могут, так как оказалось, что все данные о ходе лечения были удалены.

При этом в столичном департаменте здравоохранения пояснили, что в лечебном учреждении после смерти мальчика работала экспертная группа. После завершения расследования она даст оценку действиям врачей.

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Таможенники обнаружили контрабанду в 600 бутылок алкоголя на судне из Кореи
30 января 2024, 12:01

Фото: istock / Vicky Gosselin

Федеральная таможенная служба России обнаружила 600 бутылок контрабандного алкоголя в тайнике судна из Южной Кореи, которые спрятал один из матросов. Об этом сообщается Телеграм-канале ведомства.

В тайнике таможенники обнаружили 335 литров алкоголя без акцизных марок. Стоимость контрабанды оценивается более чем 870 тысяч рублей.

«Матрос признался, что купил товары в личных целях в порту Пусана и намеренно скрыл их от таможенного контроля.», — сообщает ФТС.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ («Контрабанда алкогольной продукции»). Весь товар изъят, ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Младенец упал в выгребную яму уличного туалета при родах на Ставрополье
Женщина родила в уличном туалете на Ставрополье
30 января 2024, 11:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Ставропольском крае женщина родила ребенка прямо в уличном туалете, а новорожденный провалился в выгребную яму и умер. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, трагедия произошла 8 января в станице Лысогорская. 40-летняя беременная женщина была дома у своего сожителя. В какой-то момент у нее начались схватки. Тогда она отправилась в уличный туалет и там родила. В момент родов ребенок провалился в выгребную яму и умер.

При этом уточняется, что роженица не попыталась спасти своего малыша. Также известно, что она не регистрировала свою беременность и к врачам не обращалась. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве матери новорожденного ребенка.

Ранее стало известно, что жительница Москвы родила дочь на станции метро. По информации Дептранса, новорождённая появилась на свет вечером 9 января прямо на станции метро «Нагатинская».

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#беременность
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Кислотный зеленый на весь Подольск: загадочная вспышка перепугала жителей
Кислотно-зелёная вспышка напугала жителей подмосковного Подольска
30 января 2024, 10:38

Фото: istock / DmyTo

Жителей подмосковного Подольска утром 30 января напугала кислотно-зелёная вспышка. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, необычное явление было замечено примерно в 9:30.

Источник вспышки на данный момент неизвестен. МЧС проверяют информацию

Ранее глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко сообщил, что странная вспышка была замечена в поселке Красное поле Сосновского района в 17-ти километров от Челябинска. Причиной этого стал взрыв трансформаторной будки. Отмечается, что после вспышки в районе поселка и соседней деревне Моховички частично пропала электроэнергия.


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#мчс
#подмосковье
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Соседи с топорами и битами напали на россиянку вчетвером и попытались убить ее питбуля
В Иркутской области соседи напали на хозяйку питбультерьера с битами и топорами
30 января 2024, 10:14

Фото: istock / A_N

В Иркутской области соседи напали на женщину и ее питбультерьера с битами и топорами, пытаясь убить её пса. Жильцы дома не хотят жить с собакой бойцовской породы, поэтому решили устроить самосуд. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Пострадавшая по имени Ксения рассказала изданию, что нападения начались еще в октябре 2023 года. Тогда соседка впервые напала на нее с электрошокером, а собака в ответ укусила нападавшую. Женщина получила ранения, после чего соседи начали караулить ее.

Они неоднократно пытались напасть на Ксению, пока не застали ее врасплох. Россиянка рассказала, что рано утром она пошла гулять с собакой и на нее попытались напасть две женщины. Она спряталась в тамбуре магазине, но позже к нападавшим присоединилась еще два человека. Они пытались ударить пса битой и топориком.

Затем им удалось отнять собаку и отнести ее на помойку, где продолжили избивать животное.

По словам Ксении, медики скорой помощи доставили её в больницу, где наложили несколько швов. У собаки ветврачи диагностировали множественные гематомы и рваную рану головы.

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В Подмосковном кафе армяне отбили в драке у земляков участника СВО
Регнум: в кафе в Чехове армяне отбили в драке у земляков участника спецоперации
30 января 2024, 09:58

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В подмосковном Чехове армяне отбили в кафе «Вояж» в драке у земляков участника спецоперации, который вернулся в отпуск для лечения после полученного ранения. Об этом информирует агентство «Регнум».

По данным издания, конфликт произошел в ночь с 13 на 14 января. В Сети появилось видео, на котором видно, как за российского военного вступаются армяне. Директор кафе, который является одним из зачинщиков, заявил агентству, что в тот день ему было все равно, чьи интересы отстаивать. Как считает директор, виновен тот, кто пытался избить человека толпой.

«Увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьезная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что он из ФСБ», — рассказал изданию участник инцидента.
Он также уточнил, что в не был в курсе того, что пострадавший является военнослужащим. Директор отметил, что никто не угрожал и не оскорблял россиянина.

Как утверждает хозяин кафе, он лично развел конфликтующие стороны и проконтролировал, чтобы они разъехались.

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В страшной аварии на Минском шоссе Подмосковья скончался водитель
30 января 2024, 09:41

Фото: istock / conejota

Грузовик снёс седан на платном участке Минского шоссе в Подмосковье. В результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».

Аварию запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на пункте оплаты грузовик на большой скорости таранит седан. Вероятно, водитель легкового автомобиля перепутал полосы для въезда.

60-летний водитель легковушки погиб на месте. 55-летняя пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах ДТП разберутся дорожные службы.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли выбраться людям из деблокированной машины в результате ДТП в городском округе Люберцы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#подмосковье
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#дорожные службы
#авария
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В частном доме в Дмитрове нашли марихуану и оборудование для её выращивания
30 января 2024, 09:16

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Марихуану и оборудование для выращивания кустов конопли обнаружили полицейские Дмитровского городского округа в одном из частных домов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска был обнаружен специальный ящик для рассады, ультрафиолетовые лампы, электронные весы, а также мешок с веществом растительного происхождения. По заключению эксперта, вещество является марихуаной», — отмечается в сообщении.
Полиция задержала хозяина дома, им оказался 45-летний москвич. Мужчина заявил, что выращивал марихуану для личного потребления, а оборудование заказал по интернету.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков» и отправили под домашний арест.

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#дмитровский городской округ
#наркотики
#полиция
#криминал
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Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему во льдах танкеру РФ
Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему в Охотском море танкеру
30 января 2024, 07:44

Фото: istock / Tenedos

Спасательное судно «Берингов пролив» не смогло подойти вплотную к танкеру «Остров Сахалин». Об этом информирует РИА Новости.

Причиной этому стала большая сплоченность льда

«Капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля», — заявил начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко.
Он отметил, что, по данным владельца судна, экипажу ничего не угрожает, а запасы провизии и топлива в достаточном количестве.

Танкер «Остров Сахалин» с 19 членами экипажа на борту направлялся с Камчатки в Находку, но застрял в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К нему был направлен японский спасательный ледокол «Тэсио», но на ночь работа была приостановлена.

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#судно
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#новости
#сахалин
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США не отразили удар беспилотника по военной базе, перепутав его со своим
WSJ: Военные США не смогли отразить атаку БПЛА на базу на Ближнем Востоке
30 января 2024, 07:02

Фото: istock / rancho_runner

Американские военные не смогли предотвратить нападение вражеского беспилотника на базу в Иордании из-за того, что спутали запущенный противником дрон со своим. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на анонимный источник в военном командовании страны.

Вражеский БПЛА приблизился к своей цели одновременно с возвращением американского БПЛА.

«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным», — уточняет издание.

Напомним, атака и беспилотника на базу США в Иордани произошла 28 января. В результате удара погибли трое американских военных и по меньшей мере 20 были ранены.

Ранее президент США Джо Байден столкнулся с требованиями ответа после удара по базе США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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