Трехлетний ребенок умер через 10 дней после удаления аппендицита в Москве

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В Москве трёхлетний мальчик умер через 10 дней после операции по удалению аппендицита в ДГКБ № 9 имени Сперанского. Все это время ребенок находился в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщает Shot.
По словам матери погибшего ребенка, 21 декабря у ее сына сильно заболел живот. Через неделю его госпитализировали в ДГКБ № 9 имени Сперанского. Там врачи диагностировали у него острый аппендицит. 29 декабря ему сделали операцию.
Однако 8 января мальчик опять начал жаловаться на сильные боли в животе. Тогда, как рассказала мать, пришел врач и сделал ему уколы с седативным веществом и обезболивающим, но и это не помогло. Малыш хотел пить, но его все время рвало. На 9 января была назначена следующая операция. Уже в этот день состояние ребенка стремительно начало ухудшаться. У него холодели руки и ноги, из носа выделялась коричневая жидкость. В итоге малыш умер в реанимации.
Мать винит в смерти ребенка врачей, так как его состояние не контролировали. При этом получить необходимые документы родители не могут, так как оказалось, что все данные о ходе лечения были удалены.
При этом в столичном департаменте здравоохранения пояснили, что в лечебном учреждении после смерти мальчика работала экспертная группа. После завершения расследования она даст оценку действиям врачей.
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Однако 8 января мальчик опять начал жаловаться на сильные боли в животе. Тогда, как рассказала мать, пришел врач и сделал ему уколы с седативным веществом и обезболивающим, но и это не помогло. Малыш хотел пить, но его все время рвало. На 9 января была назначена следующая операция. Уже в этот день состояние ребенка стремительно начало ухудшаться. У него холодели руки и ноги, из носа выделялась коричневая жидкость. В итоге малыш умер в реанимации.
При этом в столичном департаменте здравоохранения пояснили, что в лечебном учреждении после смерти мальчика работала экспертная группа. После завершения расследования она даст оценку действиям врачей.
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Элина Позднякова