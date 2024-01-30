Младенец упал в выгребную яму уличного туалета при родах на Ставрополье

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В Ставропольском крае женщина родила ребенка прямо в уличном туалете, а новорожденный провалился в выгребную яму и умер. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, трагедия произошла 8 января в станице Лысогорская. 40-летняя беременная женщина была дома у своего сожителя. В какой-то момент у нее начались схватки. Тогда она отправилась в уличный туалет и там родила. В момент родов ребенок провалился в выгребную яму и умер.
При этом уточняется, что роженица не попыталась спасти своего малыша. Также известно, что она не регистрировала свою беременность и к врачам не обращалась. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве матери новорожденного ребенка.
Ранее стало известно, что жительница Москвы родила дочь на станции метро. По информации Дептранса, новорождённая появилась на свет вечером 9 января прямо на станции метро «Нагатинская».
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При этом уточняется, что роженица не попыталась спасти своего малыша. Также известно, что она не регистрировала свою беременность и к врачам не обращалась. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве матери новорожденного ребенка.
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Элина Позднякова