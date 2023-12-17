Тренеры детских хоккейных команд подрались во время матча в Москве

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Во время хоккейного матча между детскими командами «Крылья Советов» и «Красная Машина — Юниор» в Москве произошла драка между тренерами, сообщает «Матч ТВ».
Инцидент случился во втором периоде матча при счете 4:3 в пользу «Красной Машины». Тренер «Крыльев Советов» Павел Платонов напал на тренера соперничающей команды Никиту Илларионова, повалив его на лед и нанося удары. Их удалось разнять лишь с помощью судей. Сообщается, что после инцидента оба тренера ушли в разные стороны.
Илларионов заявил, что Платонов стал провокатором в этой ситуации и назвал его поведение неприемлемым. Тренер отметил, что вынужден был обратиться за медицинской помощью в травмпункт из-за произошедшего.
Это не первый случай подобных происшествий в детском хоккее. В ноябре 2021 года в Сочи игроки детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую драку на разминке перед матчем юниорского турнира. По словам матери одного из участников, хозяева команды напали на соперников из Якутии во время тренировки при поддержке своего тренера, который поощрял и одобрял конфликт.
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Илларионов заявил, что Платонов стал провокатором в этой ситуации и назвал его поведение неприемлемым. Тренер отметил, что вынужден был обратиться за медицинской помощью в травмпункт из-за произошедшего.
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Артем Кузьмин