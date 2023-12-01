Гол вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри помог «пингвинам» обыграть «Тампа-Бэй»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на площадке соперника обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:2. Последнюю шайбу «пингвинов» забросил их голкипер Тристан Джерри.
Во втором периоде игроки «Питтсбурга» перехватили инициативу. Сидни Кросби и Дрю О'Коннор сравняли счет. Последнему голевой пас отдал Евгений Малкин. В третьем периоде «пингвины» вышли вперед — отличился Джефф Картер. В конце матча «молнии» заменили вратаря Андрея Василевского на шестого полевого игрока, пытаясь отыграться. Но их планы нарушил голкипер соперника. Остановив шайбу на своем «пятачке», Тристан Джерри мгновенно бросил через всю площадку и поразил пустые ворота. За оставшуюся до конца игры минуту с небольшим счет не изменился.
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