Более 5 тыс жителей Жуковского попросили Путина построить ледовую арену

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«Мы находимся в историческом месте. Именно с этой хоккейной коробки в далёком 1964 году начал своё шествие по стране всесоюзный юношеский турнир «Золотая шайба». Сегодня нашим детям всё труднее достойно выступать на соревнованиях, поскольку условия тренировочного процесса в нашем городе отстают не только от столичных, но и многих региональных», – говорится в обращении.В нём более 5 тыс жителей Жуковского просят главу государства построить в нашем городе современную ледовую арену для юных хоккеистов.
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