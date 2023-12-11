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Более 5 тыс жителей Жуковского попросили Путина построить ледовую арену

11 декабря 2023, 14:34
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

Жители Жуковского и юные хоккеисты отправили видеообращение к программе «Итоги года» с Владимиром Путиным с просьбой построить современную ледовую арену. Такое обращение поступило на сайт москва-путину.рф.
«Мы находимся в историческом месте. Именно с этой хоккейной коробки в далёком 1964 году начал своё шествие по стране всесоюзный юношеский турнир «Золотая шайба». Сегодня нашим детям всё труднее достойно выступать на соревнованиях, поскольку условия тренировочного процесса в нашем городе отстают не только от столичных, но и многих региональных», – говорится в обращении.
В нём более 5 тыс жителей Жуковского просят главу государства построить в нашем городе современную ледовую арену для юных хоккеистов.


Ранее сообщалось, что Путин подведёт итоги года 14 декабря в прямом эфире. Он ответит на вопросы россиян и журналистов, совместив форматы «Прямой линии» и традиционной пресс-конференции.

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Футболист Горшков: «Зениту» не хватило стабильности в этом сезоне
11 декабря 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал второе место в турнирной таблице РПЛ команды и отметил, что весьма удивлён такой ситуации.
Вместе с тем, он предположил, что дело здесь в нехватке стабильности в игре.

«Удивило, что «Зенит» занял второе место по итогам 18 туров. Последние годы «Зенит» был явным фаворитом чемпионата. Он и сейчас таковым остаётся, но в этой части сезона петербуржцам не хватило стабильности. Были поражения, и «Краснодар» воспользовался ситуацией», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Горшков.

Он также назвал «Краснодар» прагматичной командой, которая может добиваться своих целей.

После 18 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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Глава Минспорта Татарстана Леонов: «Мы хотим сделать Игры БРИКС открытыми»
11 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о подготовке к проведению Игр БРИКС летом 2024 года, а также отметил, что к спортивному событию готовы пригласить 60 стран.
«Самое главное для нас — сформировать хороший продукт с точки зрения основного турнира, так как никогда у нас турниры такого формата и масштаба не проводились. С января БРИКС планируется расширить. Тем более, мы хотим сделать Игры открытыми и пригласить еще порядка 60 стран», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Леонов.

Он также добавил, что ряд стран уже дали обратную связь и заявили о готовности приехать на Игры.

Ранее сообщалось, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня 2024 года.

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#спорт
#игры
#казань
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Подмосковные спортсмены стали призёрами международного гран-при по самбо
11 декабря 2023, 14:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Самбисты из Московской области стали призёрами международного гран-при. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финальный этап международных соревнований гран-при по самбо среди мужчин и женщин состоялся в городе Верхняя Пышма.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из России, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии.

По итогам схваток в женской категории до 59 килограмм бронзовым призером стала действующая чемпионка мира по самбо из Эльмира Кахраманова. она представляла на соревнованиях городской округ Мытищи.

Кроме этого, в категории до 98 кг среди мужчин обладателем бронзовой медали стал Степан Солдатенков из  Королёва. 

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#подмосковье
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Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лёд в коньках – видео
11 декабря 2023, 13:41

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором впервые после ампутации конечностей вышел на лёд на коньках.
Также Костомаров анонсировал скорую премьеру фильма, который посвящён фигуристу. 



Напомним, что 10 января текущего года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга. 

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#ампутация
#роман
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Подмосковная спортсменка приняла участие в первом в истории бою на льду
11 декабря 2023, 11:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Жительница Московской области приняла участие в первом в истории бою на льду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
10 декабря в Москве на Ледовой арене стадиона «Динамо» имени Льва Яшина состоялся открытый международный турнир «За Родину» по боям на льду.

Всего в соревнованиях приняли участие 16 спортсменов. В первом в истории среди женщин бое на льду в перчатках 4 унции честь Московской области представляла Валентина Каримова из Чехова. Она соревновалась против представительницы Москвы в легком весе.

Кроме этого, в этот же день на «ВТБ Арене» прошли поединки среди мужчин. Московскую область представляли Кирилл Круглов в среднем весе из городского округа Мытищи и Никита Ануфриенко из городского округа Электросталь.

Стоит отметить, что следующий турнир по боям на льду состоится в начале 2024-го года.

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Подмосковная сборная по кёрлингу заняла третье место на Кубке России
11 декабря 2023, 11:22

Фото: Минспорт МО

Подмосковные кёрлингисты завоевали бронзу на Кубке России по среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За сборную Подмосковья выступили Александр Ерёмин, Михаил Васьков, Алексей Куликов, Пётр Кузнецов и Алексей Тузов. На турнире они одержали шесть побед. В матче за третье место кёрлингисты из Московской области обыграли сборную команду Красноярского края со счётом 7:4.
 
Кубок страны выиграли участники из Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Краснодарского края.
 
Соревнования проходили в Сочи, в них участвовали 16 сборных команд. С 9 по 16 декабря там также проходит Кубок России по кёрлингу среди женских команд.
 
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Подмосковные фигуристы выиграли Кубок Первого канала среди юниоров
11 декабря 2023, 10:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Золотую медаль на Кубке Первого канала среди юниоров по фигурному катанию на коньках завоевали подмосковные спортсмены. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования «Тинькофф Кубок Первого канала» проходили в Калуге во Дворце спорта «Центральный» с 7 по 10 декабря.

В кубке приняли участие команды «Лезвие славы» и «Конек удачи».Спортсмены выступали в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду., кроме этого программа состояла из выступлений команд по системе командного турнира ISU.

Капитаном команды «Лезвие славы» был Артем Фролов с Подмосковья. Также в его команде было подмосковная фигуристка Анна Коломенская, с которой они выступали в паре.

По итогам выступлений команда Артема и Анны стала обладателем золотых медалей Кубка Первого канала среди юниоров.

Стоит отметить, что турнир «Тинькофф Кубок Первого канала» проходил в новом командном формате для юниоров-фигуристов.

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#фигурное катание
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Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по фехтованию
11 декабря 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные фехтовальщики стали победителями и призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет проходило в спорткомплексе «Сириус Арена» в Краснодарском крае с 1 по 10 декабря.


 В соревнованиях приняли участие свыше 1000 спортсменов со всех регионов России.


По итогам турнира сборная Московской области в общей сложности завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали первенства.

В женском зачете в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах до 15 лет победу одержали Арина Тешева из Дубны, Виктория Раменскова из Бронниц, Лина Кашенцева из  Звенигорода и София Аверченкова из Химок. На втором месте расположились Эвелина Никитюк из Долгопрудного, Анна Микелова из Дубны, Снежана Каменская из Воскресенска и Мария Долгополова из Звенигорода. Также в личных соревнованиях до 15 лет Мария Долгополова и Полина Валикова из Химок стали бронзовыми призерами.

Кроме этого, в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди юношей до 15 лет обладателем бронзы стал Аркадий Кардава из Лобни. Также бронзу выиграли Егор Смирнов из Бронниц, Артём Карпунин из Воскресенска, Аркадий Кардава из Химок и Максим Александров из Лобни в командном зачете.

Стоит отметить, что в соревнованиях по фехтованию на саблях среди юношей Подмосковье завоевали сразу бронзу благодаря Владиславу Стародубцеву, Арсению Лазареву, Савелию Лазареву из Химок и Павлу Кадыгрову из Долгопрудного. Также Владислав Стародубцев вышел в финал индивидуального зачёта и стал серебряным призером.

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#соревнования
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Матч чемпионата Испании по футболу отменили из-за смерти болельщика на трибунах
10 декабря 2023, 21:10

Фото: iStock/alvarobueno

Матч между «Гранадой» и «Атлетиком» в рамках чемпионата Испании по футболу был отменён из-за внезапной смерти болельщика. Об этом сообщает пресс-служба второго ФК на своём сайте.
Отмечается, что в самом начале первого тайма матча, который проходил в Гранаде, голкипер «Атлетика» Унаи Симон сообщил судье о происшествии на трибунах. Обе команды покинули поле, пока врачи пытались спасти болельщика, у которого произошла остановка сердца. 

Обе команды выразили соболезнования семье зрителя, которого не удалось спасти. 

В ближайшее время будет объявлена дата и время возобновления игры. Отмечается, что она остановилась со счётом 1:0 в пользу «Атлетика». 

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