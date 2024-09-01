Три беспилотника предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС в Подмосковье

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В ночь с 31 августа на 1 сентября три украинских беспилотника пытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию (ГРЭС), заявил мэр подмосковной Каширы Михаил Шувалов.
«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», – сообщил он.
Оперативные службы в настоящее время находятся на месте.
В ночь на 1 сентября также был зафиксирован пожар на Конаковской ГРЭС. Причиной возгорания, вероятно, стала атака беспилотника. По словам корреспондента Mash, очевидец услышал «характерный звук беспилотника», после чего раздались взрывы и начался пожар.
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Александр Климов