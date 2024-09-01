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Три человека погибли в результате падения самолёта на дом в Орегоне в США

01 сентября 2024, 11:04
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Три человека, которые числились пропавшими без вести в результате падения на жилой дом двухмоторного самолёта в американском штате Орегон, погибли. Об этом информирует телеканал ABC News.
Отмечается, что у воздушного судна возникли проблемы с управлением. Согласно информации источника, борт врезался сначала в опору линии электропередачи, а после — в жилой дом.

Спустя некоторое время начался пожар, который распространился на четыре строения. Уточняется, что тела погибших были обнаружены специалистами пожарной службы города Грешам.



Ранее сообщалось, что пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Пассажиров ищут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился
01 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/MMADIA

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что спасатели обнаружили с воздуха обломки воздушного судна. Они были найдены на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь.

В настоящее время к местности пытаются добраться сотрудники МЧС. Отмечается, что людей визуально никто не наблюдает.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.

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Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
Офицер «Альфы» Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план
01 сентября 2024, 09:55

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» в сентябре 2004 года должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в школе № 1 Беслана, однако план сорвался. Об этом сообщил офицер, полковник ФСБ Виталий Демидкин в беседе с РИА Новости.
Демидкин рассказал, что отряд из 80 человек выехал на стрельбище, которое находилось в 60 километрах от Беслана. В тренировках принимали участие саперы, гранатометчики и люди из других подразделений.

Уточняется, что они готовились к первоначальному плану по уничтожению террористов в школе. Однако, по словам офицера, им приказали возвращаться со стрельбища.

Демидкин отметил, что боевики забросали группы подразделений гранатами, после чего открыли огонь из автоматов. Как только огневое гнездо преступников ликвидировали, то перестрелка прекратилась.

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#теракт
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Возгорание на МНПЗ в Капотне после падения беспилотника попало на видео
Mash опубликовал видео возгорания на МНПЗ в Капотне после падения БПЛА
01 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после падения БПЛА попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Сбитый украинский дрон упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ в Капотне. На месте происшествия наблюдается факельное горение.




Согласно информации источника, пожару присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Информацию подтвердили в Минобороны России.

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Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин
ЦАХАЛ: среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин Александр Лобанов
01 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе населенного пункта Рафах. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в списке указан россиянин Александр Лобанов. Также были извлечены тела заложников: Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Альмога Саруси и Ори Данино.

Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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ВСУ предприняли попытку атаки Ярославля
Губернатор Евраев: ПВО сбила украинский беспилотник в Ярославской области
01 сентября 2024, 09:05

Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила БПЛА ВСУ, который направлялся к Ярославлю. Не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
«На подлете к Ярославлю была отражена атака украинского БПЛА. На месте приземления никого не пострадало и разрушений не произошло», — написал он.
Евраев также отметил, что на территории региона могут остаться обломки дрона, которые имеют значение для расследования. В случае их обнаружения важно держаться на безопасном расстоянии и сообщить о нахождении БПЛА по номеру 112.

Прежде сообщалось, что за ночь системы ПВО России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 регионами страны. По информации Минобороны, Украина попыталась осуществить террористическую атаку с помощью ударных дронов.

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В Москве горит нефтеперерабатывающий завод после атаки ВСУ, подробности
Пожару на НПЗ Капотня присвоили максимальный номер сложности
01 сентября 2024, 09:01

Фото: iStock/grafoto

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне получил максимальный уровень сложности, сообщают оперативные службы.
«Пожарные команды реагируют на вызов, связанный с возгоранием на НПЗ. Пожару присвоен высший номер сложности — пятый», — сообщает издание РИА Новости.
Нна месте происшествия наблюдается факельное горение. Пожару на НПЗ Капотня присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Пострадавших в результате происшествия нет.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из сбитых беспилотников ВСУ причинил повреждения отдельно стоящей технической постройке завода. Спасательные службы занимаются устранением локального возгорания. В прошлых заявлениях Собянин упоминал, что система противовоздушной обороны уничтожила два дрона вблизи МНПЗ и в Раменском районе. Угроза для работы завода отсутствует.

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В Подмосковье сбили еще один беспилотник
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Собянин сообщил о повреждении помещения МНПЗ при атаке дрона ВСУ
Собянин: сбитый БПЛА повредил техническое помещение Московского НПЗ
01 сентября 2024, 08:34

Фото: iStock/NiseriN

Сбитый ПВО беспилотный летательный аппарат ВСУ при падении повредил техническое здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом стало известно 1 сентября от мэра столицы Сергея Собянина.
«Еще один сбитый БПЛА в результате падения повредил отдельно расположенное техническое помещение МНПЗ», — написал он в своем Телеграм-канале.Градоначальник уточнил, что в данный момент ведется работа по ликвидации локального возгорания.
Преждев Собянин сообщил о том, что беспилотник был уничтожен недалеко от Подольска. Позже мэр столицы добавил, что силами противовоздушной обороны был сбит еще один дрон, направлявшийся к Москве. Затем он сообщил о уничтожении третьего аппарата в Ступино, четвертого над Одинцово, пятого в Ленинском районе, а также шестого и седьмого в зоне московского НПЗ и округе Раменки. Пострадавших нет.

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Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов
Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена
01 сентября 2024, 07:52

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Банда вооруженных мужчин, которые совершили нападение в Подмосковье на свадебный автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена Евгения Храпова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бизнесмен владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в столице. Согласно информации источника, в момент происшествия Храпов наблюдал за происходящим из своей машины.

После того, как охрана предпринимателя обстреляла праздничную процессию и скрылась, правоохранители бросились за ними вслед. Спустя некоторое время удалось задержать четверых преступников в кальянном заведении в Щелкове.

Напомним, 31 августа стало известно, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь транспорту и стали бить стекла. Также праздничную процессию обстреляли из травматического оружия.

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Три беспилотника предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС в Подмосковье
01 сентября 2024, 06:14

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь с 31 августа на 1 сентября три украинских беспилотника пытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию (ГРЭС), заявил мэр подмосковной Каширы Михаил Шувалов.
«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», – сообщил он.

Оперативные службы в настоящее время находятся на месте.

В ночь на 1 сентября также был зафиксирован пожар на Конаковской ГРЭС. Причиной возгорания, вероятно, стала атака беспилотника. По словам корреспондента Mash, очевидец услышал «характерный звук беспилотника», после чего раздались взрывы и начался пожар.

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