Три человека погибли в результате падения самолёта на дом в Орегоне в США

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Три человека, которые числились пропавшими без вести в результате падения на жилой дом двухмоторного самолёта в американском штате Орегон, погибли. Об этом информирует телеканал ABC News.
Отмечается, что у воздушного судна возникли проблемы с управлением. Согласно информации источника, борт врезался сначала в опору линии электропередачи, а после — в жилой дом.
Спустя некоторое время начался пожар, который распространился на четыре строения. Уточняется, что тела погибших были обнаружены специалистами пожарной службы города Грешам.
Ранее сообщалось, что пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Пассажиров ищут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Спустя некоторое время начался пожар, который распространился на четыре строения. Уточняется, что тела погибших были обнаружены специалистами пожарной службы города Грешам.
Ранее сообщалось, что пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Пассажиров ищут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова