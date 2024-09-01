В аэропорту Внуково в связи с отражением атак беспилотников задержали ряд рейсов

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Несколько рейсов были задержаны в столичном аэропорту Внуково из-за отражения атаки беспилотников, по данным онлайн-табло вылета.
Задержки составили от 30 минут до трех часов. Были задержаны рейсы в Анталью, Стамбул, Ереван, Актау и Бодрум.
Ранее система ПВО в городском округе Подольск уничтожила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин примерно в 1:20 по московскому времени. Впоследствии еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, также был сбит. По предварительной информации, жертвы и разрушения в результате обоих инцидентов отсутствуют.
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Александр Климов