В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился

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Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что спасатели обнаружили с воздуха обломки воздушного судна. Они были найдены на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь.
В настоящее время к местности пытаются добраться сотрудники МЧС. Отмечается, что людей визуально никто не наблюдает.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.
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В настоящее время к местности пытаются добраться сотрудники МЧС. Отмечается, что людей визуально никто не наблюдает.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.
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Екатерина Коршунова