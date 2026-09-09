Три пассажира обнесли duty free в аэропорту Домодедово

09 сентября 2026, 12:09

Три пассажира пытались вынесли из duty free в Домодедово аксессуары и духи

Фото: istockphoto/Rawf8

В столичном аэропорту Домодедово транспортные полицейские задержали троих пассажиров, подозреваемых в хищении товаров из магазинов беспошлинной торговли. Об этом сообщили в МВД России.