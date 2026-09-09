Три пассажира обнесли duty free в аэропорту Домодедово
В столичном аэропорту Домодедово транспортные полицейские задержали троих пассажиров, подозреваемых в хищении товаров из магазинов беспошлинной торговли. Об этом сообщили в МВД России.
По данным ведомства, первым нарушителем оказался 37-летний житель Московской области, пишет Агентство городских новостей «Москва». Мужчина похитил из магазина брендовые очки стоимостью свыше 25 тысяч рублей и покинул страну. Однако по возвращении на родину его уже ждали сотрудники транспортной полиции — задержание произошло прямо в здании аэровокзала.
Второй инцидент связан с 52-летней москвичкой. Женщина перед вылетом попыталась незаметно вынести духи и косметический карандаш общей стоимостью более 14 тысяч рублей. Впоследствии карандаш она забыла на борту самолета, а парфюм изъяли стражи порядка при задержании пассажирки.
Третьей задержанной стала 52-летняя жительница Владимира — она попала в поле зрения полиции после кражи товаров на сумму около шести тысяч рублей. В отношении всех трех фигурантов возбудили уголовные дела по статье о краже. На время следствия подозреваемым избрали меру пресечения в виде обязательства о явке по вызовам следователя.
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