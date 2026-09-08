Нижегородский турист украл ложку Ведедикта Ерофеева из музея во Владимире — видео
Видео: max.ru/ivolk
Владимирские полицейские задержали туриста из Нижнего Новгорода по подозрению в краже музейного экспоната, принадлежавшего писателю Венедикту Ерофееву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Макс.
Инцидент произошел в музее ложки во Владимире. Посетитель, увлекшись экспозицией, незаметно вынес столовый прибор, который ранее принадлежал его любимому автору. По словам задержанного, он сфотографировал ложку, а затем спрятал ее в рукав одежды и покинул заведение.
Сотрудники городского УМВД оперативно установили личность злоумышленника и сняли его с поезда, после чего доставили в отдел для разбирательства. На допросе турист признал вину и пояснил, что совершил хищение не ради наживы или шалости, а для пополнения личной коллекции, поскольку экспонат имел для него культурную и историческую ценность.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту кражи. Мера пресечения избрали в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенную ложку изъяли и в ближайшее время вернут в музей.
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