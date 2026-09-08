Нижегородский турист украл ложку Ведедикта Ерофеева из музея во Владимире — видео

08 сентября 2026, 11:35

Нижегородский турист украл ложку писателя Ерофеева из музея во Владимире

Видео: max.ru/ivolk

Владимирские полицейские задержали туриста из Нижнего Новгорода по подозрению в краже музейного экспоната, принадлежавшего писателю Венедикту Ерофееву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Макс.