В Ногинске гость украл у хозяев из дома три миллиона рублей
Крупную сумму украли из дома жителей Ногинска. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления знакомого пострадавших — 39-летнего ранее судимого уроженца Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина зашёл в гости к знакомым и, пользуясь тем, что за ним не следят, украл хранящиеся в доме сбережения. Общая сумма ущерба составила более трёх миллионов рублей.
«Часть денег подозреваемый успел потратить, а остальное у него изъяли при задержании», — говорится в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили его под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что незнакомец попытался залезть к девушке в машину на станции метро «Братиславская» в Москве.