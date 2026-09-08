В Ногинске гость украл у хозяев из дома три миллиона рублей

08 сентября 2026, 14:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Дмитрий Коростылев

Крупную сумму украли из дома жителей Ногинска. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления знакомого пострадавших — 39-летнего ранее судимого уроженца Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина зашёл в гости к знакомым и, пользуясь тем, что за ним не следят, украл хранящиеся в доме сбережения. Общая сумма ущерба составила более трёх миллионов рублей.





«Часть денег подозреваемый успел потратить, а остальное у него изъяли при задержании», — говорится в сообщении.