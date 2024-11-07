Три удара по Бейруту: Израиль атаковал район у аэропорта

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Израильские ВВС нанесли три мощных удара по району Узаи, расположенному рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщает РИА Новости.
Перед атакой израильская армия опубликовала предупреждение о том, что намереваются атаковать данный район Бейрута, после чего сотни жителей поспешно покинули Узаи, направляясь в центр ливанской столицы.
Удары были нанесены в среду вечером, авиация также атаковала районы Лейляки, Харет-Хрейк и Маамура в южном пригороде Бейрута.
Эти события стали причиной значительного беспокойства среди граждан и привели к массовой эвакуации жителей из опасных зон.
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Удары были нанесены в среду вечером, авиация также атаковала районы Лейляки, Харет-Хрейк и Маамура в южном пригороде Бейрута.
Эти события стали причиной значительного беспокойства среди граждан и привели к массовой эвакуации жителей из опасных зон.
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Мария Моисеева