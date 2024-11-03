США не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку Ирана

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США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку со стороны Тегерана. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники. Белый дом также подчеркнул, что израильский ответный удар может уже не носить «точечный» характер.
«Администрация Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — говорится в материале.По словам источника из руководства США, сообщение Тегерану передали напрямую, подчеркнув, что Вашингтон не сможет остановить Израиль от ответного удара. Бывший израильский чиновник в беседе с порталом опроверг слова первого собеседника, заявив, что сообщение для Ирана передали через Швейцарию.
Ранее сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о нанесении ответного удара по Израилю после атаки его армии на республику 26 октября. Отмечалось, что военный ответ Ирана на израильскую атаку станет намного мощнее всех предыдущих и будет нанесен совместно с силами Оси сопротивления.
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